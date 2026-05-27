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Perfil del Consumidor: el evento que le explicó a las marcas cómo entender a sus compradores actuales

‘El Financiero’ y Unimer regresaron, este mayo, con la radiografía más completa sobre cómo piensa el costarricense al momento de consumir: así fue la edición 2026

Por Andrea Mora Zamora

Presentado por: el financiero








Perfil del ConsumidorUnimer
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.