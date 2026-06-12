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Docentes costarricenses traen desde Boston nuevas metodologías para impulsar el emprendimiento en las aulas

Tras capacitarse en Babson College, reconocida por su liderazgo en educación para el emprendimiento, tres docentes de la U Fidélitas incorporarán metodologías enfocadas en experimentación, resolución de problemas y creación de proyectos desde etapas tempranas en la formación universitaria

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Por Randall Chavarría Martínez
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
El intercambio entre culturas fue uno de los grandes beneficios de la participación de los docentes de U Fidélitas en el evento realizado en Boston, Estados Unidos.







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