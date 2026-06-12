Docentes costarricenses traen desde Boston nuevas metodologías para impulsar el emprendimiento en las aulas

El intercambio entre culturas fue uno de los grandes beneficios de la participación de los docentes de U Fidélitas en el evento realizado en Boston, Estados Unidos.

Tres docentes de Universidad Fidélitas participaron en una capacitación internacional en Babson College, institución reconocida como la número uno en emprendimiento en Estados Unidos.

El viaje fue con el objetivo de incorporar nuevas estrategias de enseñanza que impulsen la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor entre los estudiantes costarricenses.

La experiencia académica se desarrolló del 11 al 14 de mayo en Boston, Massachusetts, como parte del encuentro: Active Learning for Entrepreneurship Symposium.

El evento fue organizado por Babson Collaborative for Entrepreneurship Education , una red global que reúne a universidades comprometidas con el fortalecimiento de ecosistemas emprendedores.

Los representantes de Universidad Fidélitas fueron Malberth Cerdas Herrera, docente de Administración de Negocios; Carlos Astorga Cerdas, profesor de Derecho; y Gabriel Dávila Carmona, subdirector de las carreras de Publicidad y Diseño Publicitario.

Durante cuatro días, los académicos compartieron experiencias y trabajaron en equipos interdisciplinarios junto a investigadores de países como China, India, Arabia Saudita, Argentina y Estados Unidos, entre otros.

“El objetivo fue conocer las metodologías académicas que desarrolla Babson College y adaptarlas a nuestros cursos para fortalecer el aprendizaje práctico, la innovación y el emprendimiento mediante la Metodología STEM de aprender haciendo”, explicó Malberth Cerdas.

Impulso al ingenio de emprender

Uno de los principales aprendizajes obtenidos durante el simposio fue la aplicación del método IDEATE , una metodología diseñada para fomentar la generación y validación de ideas de negocio mediante procesos de experimentación, análisis y toma de decisiones.

Según Carlos Astorga, el enfoque de Babson va más allá de enseñar herramientas empresariales.

“El simposio estuvo orientado a cómo construir una cultura emprendedora y cómo desarrollar en los estudiantes las habilidades y actitudes necesarias para identificar oportunidades, resolver problemas y generar valor desde cualquier disciplina”, señaló.

Por su parte, Gabriel Dávila destacó que la capacitación estuvo centrada en la práctica y la experiencia.

“Más que estudiar teorías, trabajamos constantemente en actividades, talleres y proyectos que nos permitieron vivir cada etapa del proceso emprendedor: experimentar, crear prototipos, validar ideas y tomar decisiones. Esa experiencia es precisamente la que queremos trasladar e incrementar en nuestras aulas”, comentó.

Nuevas experiencias de aprendizaje para los estudiantes

Los conocimientos adquiridos comenzarán a reflejarse progresivamente en distintas carreras y cursos de Universidad Fidélitas.

Entre las primeras acciones se encuentran ajustes metodológicos en asignaturas compartidas por varias carreras, así como la incorporación de más casos prácticos, dinámicas colaborativas, simulaciones y actividades orientadas a la resolución de problemas reales.

La meta es que los estudiantes participen activamente en la construcción de ideas para empresas propias, desarrollen pensamiento crítico y fortalezcan competencias relacionadas con la innovación y la creatividad.

“Queremos que el aprendizaje sea cada vez más participativo, donde docentes y estudiantes construyan conocimiento de forma conjunta. La formación emprendedora requiere acción, experimentación y una actitud permanente de aprendizaje”, agregó Astorga.

Heidy Neck (al centro), autora de libros sobre emprendimiento y experta académica, compartió con la comunidad docente durante el simposio.

Libros útiles de referencia

Durante el evento académico, los participantes trabajaron con dos textos de referencia internacional: Teaching Entrepreneurship: A Practice-Based Approach y Entrepreneurship: The Practice and Mindset.

Ambas publicaciones promueven una visión del emprendimiento como una disciplina que puede desarrollarse mediante la práctica, la experimentación y la capacidad de identificar oportunidades en contextos cambiantes.

Los materiales abordan herramientas para generar ideas, validar modelos de negocio, comprender las necesidades de los clientes, diseñar propuestas de valor y construir redes de colaboración.

Uno de los momentos más destacados para la delegación costarricense fue la participación de Heidy Neck, reconocida académica y referente mundial en educación para el emprendimiento, quien compartió directamente con los asistentes durante las jornadas de trabajo.

Reconocimiento internacional

La participación de Universidad Fidélitas también recibió reconocimiento dentro del evento. Al cierre del simposio, Gabriel Dávila y Malberth Cerdas fueron distinguidos por su liderazgo y aporte al trabajo colaborativo desarrollado en los grupos internacionales.

Para los docentes, uno de los mayores beneficios de la experiencia fue la posibilidad de intercambiar conocimientos con profesionales de diversas culturas y disciplinas, ampliando redes académicas y fortaleciendo la visión global de la educación emprendedora.

La asistencia en este encuentro forma parte del compromiso institucional de Universidad Fidélitas con la innovación educativa y la formación de profesionales capaces de generar soluciones, crear oportunidades y liderar proyectos con impacto en la sociedad.