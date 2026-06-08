HONOR continúa innovando con su catálogo de celulares con la HONOR 600 Series, que ya está disponible en Costa Rica para quienes buscan más tecnología y acompañamiento en sus dispositivos para la creación de contenido y el uso diario.

De imágenes estáticas a videos virales: La nueva HONOR 600 Series pone el futuro de la IA en tus manos

La nueva serie combina herramientas de inteligencia artificial, capacidades avanzadas de fotografía, mayor autonomía y resistencia, en una propuesta que busca acercar características de gama alta a un segmento más amplio de usuarios.

“Llegan simultáneamente el HONOR 600 y el HONOR 600 Pro, elevando el listón con IMAGEN IA de nivel flagship y durabilidad sobresaliente”, indicó Paola Banegas, gerente de mercadeo de HONOR Costa Rica.

La HONOR 600 Series integra herramientas de inteligencia artificial que buscan facilitar la creación de contenido y mejorar la experiencia habitual. Estas funciones abarcan desde la transformación de imágenes en video hasta avances en fotografía nocturna y gestión inteligente de la batería.

“Están dirigidos para una nueva generación de creadores que no solo quieren capturar momentos, sino reinterpretarlos de manera creativa y compartirlos con el mundo”, agregó Banegas.

IA para transformar imágenes en historias

Una de las principales novedades de la serie es la función que permite transformar imágenes fijas en videos mediante inteligencia artificial. Para ello incorpora 19 plantillas que permiten personalizar y crear historias a partir de fotografías.

HONOR 600 SERIES

Entre las opciones disponibles se encuentran herramientas para visualizar la evolución de una persona a lo largo del tiempo o generar animaciones de mascotas realizando distintas actividades, entre otras posibilidades creativas.

Fotografía para cualquier escenario

La fotografía nocturna es uno de los apartados donde HONOR concentra buena parte de las innovaciones de esta serie. Para ello incorpora el sensor más grande de su categoría, un sistema avanzado de estabilización y algoritmos de inteligencia artificial que trabajan para optimizar las capturas en condiciones de poca luz.

Entre las características destacadas se encuentran una cámara principal de 200 megapíxeles, un sistema avanzado de estabilización óptica certificado CIPA 6.0 (que alcanza CIPA 6.5 en el modelo Pro) y la tecnología AI Color Engine, diseñada para ofrecer colores más precisos en entornos con iluminación artificial.

HONOR 600 SERIES

Batería que aprende rutina del usuario

Otra de las fortalezas de la HONOR 600 Series es su batería de 7.000 mAh, diseñada para ofrecer hasta dos días de autonomía, incluso bajo un uso exigente.

La experiencia se complementa con un sistema de carga rápida y un motor de gestión energética impulsado por inteligencia artificial, capaz de aprender los hábitos del usuario para optimizar el rendimiento y la eficiencia de la batería a lo largo del tiempo.

El HONOR 600 está disponible en los colores negro, dorado platino y naranja, mientras que el HONOR 600 Pro se ofrece en negro y dorado platino. Asimismo

HONOR 600 SERIES

La HONOR 600 Series ya se encuentra disponible en los principales operadores móviles, tiendas de electrodomésticos, tiendas HONOR ubicadas en Multiplaza Escazú, Lincoln Plaza y City Mall, así como a través del sitio web tiendahonor.cr.

Conozca más sobre estos dispositivos en:

https://tiendahonor.cr/producto/honor-600/

https://tiendahonor.cr/producto/honor-600-pro/

https://tiendahonor.cr/producto/honor-600e/