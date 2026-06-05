La Guácima de Alajuela se une para construir una nueva delegación de Fuerza Pública y celebra con la “Police Run Guácima”

La comunidad de La Guácima de Alajuela ha demostrado un compromiso excepcional con la seguridad de sus habitantes al unirse para la construcción de una nueva delegación de la Fuerza Pública. Este proyecto, impulsado por la Asociación de Desarrollo de Rincón Chiquito, busca fortalecer la presencia policial en la región y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Guácima.

La iniciativa comenzó hace tres años bajo el liderazgo de Johnny Lobo, presidente de la Asociación de Desarrollo de Rincón Chiquito, con el apoyo de José Hidalgo y Ricardo Castillo, entre otros vecinos. A principios de febrero de 2026, la Asociación firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para hacer realidad este proyecto.

El MSP ha contribuido con los materiales, mientras que la empresa privada, incluyendo Parque Viva, ha donado la mano de obra.

Los residentes de la comunidad también han realizado esfuerzos significativos para conseguir materiales adicionales y equipamiento. Se espera que la construcción finalice a finales de junio de 2026 y la fecha de inauguración está por confirmarse para finales de junio o en el mes de julio 2026.

Las autoridades de la Fuerza Pública han confirmado que esta nueva delegación se convertirá en un centro estratégico de seguridad para Alajuela Sur, lo que permitirá una mayor asignación de recursos policiales en la zona. La comunidad de La Guácima ha sido afectada por problemas de seguridad, y esta delegación representa un paso crucial para abordar estas preocupaciones.

“Estamos muy agradecidos con el Ministerio de Seguridad Publica y empresas privadas como Parque Viva, así como con todos los vecinos y comunidades de la Guácima que se han unido por esta causa tan importante para la seguridad de todos”, destaca don Johnny Lobo

Para celebrar y apoyar este importante logro, se llevará a cabo la carrera atlética “Police Run Guácima” el domingo 28 de junio de 2026, con inicio a las 6:00 a.m, saliendo de Parque Viva. Atletas de todo el país se han inscrito para participar y contribuir a esta noble causa.

Detalles del Evento “Police Run Guácima 2026”

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026.

Hora de inicio: 6:00 a.m.

Lugar de salida y meta: Parque Viva, La Guácima de Alajuela.

Los niños tendrán su propio espacio para disfrutar de una manera recreativa.

Distancias:

Caminata recreativa de 5K y 10K.

Categoría Kids (distancias adaptadas por edad, inicio a las 7:30 AM después de las carreras de 5K y 10K).

Costo de inscripción:

Categoría infantil: ₡8.500.

Caminata / 5K: ₡10.000.

10K: ₡12.000.

El paquete de inscripción incluye: Camiseta oficial del evento, medalla oficial de finalista, número de corredor, hidratación en ruta y meta, seguridad y asistencia, fotografías del evento y la “Experiencia Police Run”.

Inscripciones: Abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/cxHp33qPh3MoRMfb6

Parqueo: Gratuito para las primeras 200 inscripciones.

Al finalizar el evento: Habrá importantes premios en efectivo, rifas y una clase de zumba.

Entrega de Paquetes:

Sábado 27 de junio: De 9:00 AM a 5:00 PM en el Restaurante Dónde María, Guácima, Alajuela.

Domingo 28 de junio: De 5:00 AM a 5:45 AM en Parque Viva.

Requisitos para la entrega de paquetes: Los participantes deben presentar identificación. En caso de retirar paquetes de otras personas, se requiere una copia de la cédula con autorización firmada.

Para más información, puede comunicarse al Tel. 6058-9350.

¡Corre, disfruta y apoya la seguridad de La Guácima!

La carrera se suma a los esfuerzos de vecinos, empresas y autoridades para fortalecer la seguridad en la zona.

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