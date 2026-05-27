El mamógrafo móvil de la iniciativa Ya es Hora llegó esta semana a Guanacaste, donde durante un mes realizará mamografías a 1.200 mujeres inscritas en la región, 600 de ellas de Santa Cruz. La jornada representa uno de los despliegues más grandes del programa fuera del Gran Área Metropolitana y reafirma su apuesta por llevar detección temprana a comunidades con barreras de acceso a servicios de salud.

Ya es Hora llega a Guanacaste: 1.200 mujeres tendrán acceso a detección temprana del cáncer de mama

“De las 1.200 mujeres que se inscribieron, 600 son de aquí de Santa Cruz. Nuestro objetivo no es solamente acompañamiento, sino detección temprana, educación y rehabilitación integral para cada una de ellas”, afirmó Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo.

Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo.

Desde su lanzamiento en 2024, Ya es Hora acumula más de 9.000 mamografías, cerca de 900 ultrasonidos y 84 biopsias realizadas en comunidades de todo el país. Esos números se traducen en 28 mujeres diagnosticadas oportunamente con cáncer de mama, muchas de las cuales no habrían tenido acceso a un estudio de no ser por el programa.

“Nosotros no solamente hacemos el estudio. En aquellas pacientes que salen con alguna alteración les damos seguimiento, hacemos la biopsia si la necesitan, y nos aseguramos de que las diagnosticadas con cáncer también tengan su manejo de manera integral”, explicó el Dr. Andrés Wiernik, director médico de la División Salud de Grupo Montecristo.

Dr. Andrés Wiernik, director médico de la División Salud de Grupo Montecristo.

El proceso inicia con una inscripción en línea a través de las redes sociales de Ya es Hora, abierta a mujeres que cumplan criterios de edad, historial de exámenes previos o antecedentes hereditarios. Una vez realizada la mamografía, los resultados se entregan en un plazo de 24 a 48 horas. Si hay algún hallazgo, se contacta a la paciente, se realiza el ultrasonido correspondiente y, de ser necesario, la biopsia. Los casos confirmados son referidos a la Caja Costarricense del Seguro Social con su paquete de exámenes completo.

Para Coopeguanacaste, ser parte de esta jornada es algo más que una alianza institucional. “Para nosotros es un orgullo poder llevar a cabo la detección en fase temprana del cáncer de mama. El año pasado tuvimos 960 mujeres que se pudieron hacer esa mamografía y este año tenemos 1.200 más inscritas. Esto no nos deja otra respuesta más que sentirnos orgullosos y sentir que nuestro trabajo está llegando a cada uno de sus hogares”, dijo Karen Arias, encargada de Responsabilidad Social y Ambiental de Coopeguanacaste.

Karen Arias, encargada de Responsabilidad Social y Ambiental de Coopeguanacaste.

Desde BAC, Lorena Arce, vicepresidenta corporativa y patrimonial, lo resume con claridad: “Traer una móvil como esta a la zona rural es supremamente significativo. Reconocemos desde BAC que la disponibilidad de móviles como estas son bien limitadas en estas zonas, así que celebramos poder acompañar este momento aquí en Santa Cruz.”

Grupo Montecristo Lorena Arce, vicepresidenta corporativa y patrimonial de BAC. (Christian Barquero/Christian Barquero)

La importancia de llegar a las comunidades también la subrayó Heidy Roig, presidenta de FUNDESO: “La detección temprana para nosotros es muy importante. Por eso nos unimos a estas campañas, para buscar y llegar hasta las mujeres que necesitan hacerse su mamografía.”

“Me declaro libre de cáncer”: el testimonio de doña Juanita

Entre los miles de casos que ha atendido Ya es Hora, el de Juanita Jeréz ilustra con claridad lo que está en juego. Se enteró de la campaña por una amiga, sacó su cita y se hizo la mamografía. Ocho días después la llamaron del Hospital Metropolitano para un ultrasonido. Luego vino la biopsia. El resultado fue positivo.

Juanita Jeréz es una sobreviviente de cáncer de mama que contó su historia de la mano con Ya es Hora.

Con el acompañamiento de FUNDESO y la Caja Costarricense del Seguro Social, Juanita recibió su tratamiento de radioterapia, que concluyó el 13 de mayo. Hoy toca la campana y cuenta su historia.

“Gracias a Ya es Hora, estoy contando mi historia aquí. Me declaro sana, me declaro libre de cáncer y aquí estoy, muy feliz”, dijo.

Las mujeres interesadas en participar pueden inscribirse a través de las redes sociales de Ya es Hora o en yaeshoracr.com. La prioridad se da a mujeres mayores de 50 años, quienes se realizan la mamografía por primera vez o quienes tienen más de dos años sin hacerse el examen.

“Hago un llamado a todas esas mujeres que de aquí hasta dentro de un mes puedan acercarse a la sucursal de Coopeguanacaste para hacerse, de manera muy sencilla y muy ágil, el examen de mamografía”, sumó Lorena Arce, vicepresidenta corporativa y patrimonial de BAC.

Grupo Montecristo La móvil de Ya es Hora recorre el país brindando el servicio a miles de mujeres para la detección temprana del cáncer de mama. (Christian Barquero/Christian Barquero)

Ya es Hora también mantiene abierta la invitación a empresas y organizaciones que quieran sumarse como aliados. Detrás de cada mamografía hay una historia como la de Juanita y cada nuevo aliado significa más mujeres con acceso a una detección que puede salvarles la vida. Para más información sobre cómo unirse, visitar yaeshoracr.com.