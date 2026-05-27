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Ya es Hora llega a Guanacaste: 1.200 mujeres tendrán acceso a detección temprana del cáncer de mama

La iniciativa, que acumula más de 9.000 mamografías desde su arranque en 2024, realizará estudios gratuitos durante un mes en la región con seguimiento médico integral para cada paciente.

Por Christian Barquero Araya

Presentado por: Grupo Montecristo








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