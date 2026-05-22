BN recibe premio como Banco del Año 2026 por parte de ALIDE

El Banco Nacional (BN) fue galardonado como “Banco del Año 2026” por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), uno de los principales referentes del sistema financiero de América Latina y el Caribe.

El reconocimiento posiciona al BN como un referente regional en banca para el desarrollo, destacando su solidez financiera, trayectoria institucional y, especialmente, su capacidad de generar impacto económico, social y ambiental en Costa Rica.

La premiación se realizó el jueves 21 de mayo, en el marco de la Sesión Premios ALIDE 2026, donde el jurado resaltó el enfoque del banco en innovación, inclusión financiera y sostenibilidad, así como su contribución concreta al bienestar de las personas y al crecimiento del país.

Un banco que llega a todo el país

Con 152 sucursales en todo el país, la institución extiende sus impactos hacia zonas rurales, costeras e indígenas, donde el acceso al financiamiento sigue siendo un reto. Un ejemplo de ello es el programa Transformando Comunidades, que desde 2016 ha beneficiado a más de 38.000 personas mediante fondos no reembolsables, asistencia técnica y capacitación. Esta iniciativa ha generado empleo, encadenamientos productivos y ha promovido criterios ambientales, respeto a los derechos humanos e igualdad de género.

“Una de las principales razones por las que ALIDE reconoció al BN, es su modelo de banca humana, que coloca a las personas en el centro de su estrategia. Este enfoque promueve el bienestar y ofrece oportunidades de desarrollo y crecimiento, innovando en áreas que benefician tanto a la población como a los ecosistemas del país. Actualmente, el BN atiende al 53% de la población nacional, más de 2,6 millones de clientes de distintos sectores y comunidades, a quienes brinda herramientas financieras accesibles, seguras y cercanas”, señaló Bernal Alvarado Delgado, Director en la Junta Directiva General del BN.

Educación financiera e inclusión: pilares del desarrollo

El BN también ha fortalecido su impacto mediante iniciativas de educación y equidad:

Libertad Financiera ha alcanzado cerca del 12% de la población.

BN Mujer ha beneficiado a más de 1,4 millones de mujeres.

Más de 106.000 mujeres han accedido a crédito por ₡1,1 billones.

Estos programas consolidan al banco como un referente en la reducción de brechas y el fortalecimiento de capacidades financieras.

Impulso a una economía sostenible

ALIDE reconoció al Banco Nacional por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, al ofrecer productos financieros ambientales que impulsan una economía más limpia e inclusiva.

Entre sus programas destaca Pura Verde, plataforma de financiamiento para proyectos de energía renovable, construcción eficiente, transporte eléctrico y turismo responsable, donde cada iniciativa debe demostrar resultados ambientales medibles como reducción de emisiones y eficiencia en el uso de recursos.

Actualmente, el BN administra una cartera superior a ₡9,2 billones destinada a sectores clave como agricultura, ganadería, turismo, vivienda y pymes, y ha reforzado su apoyo a pequeñas y medianas empresas que aplican criterios de economía circular y procesos de baja huella ambiental, brindándoles financiamiento, asesoría técnica, capacitación y espacios de visibilidad comercial.

Transformar cifras en bienestar: impactar vidas

Detrás de cada indicador hay historias de progreso:

Más de 145.000 mipymes respaldadas (₡1 billón en cartera de crédito).

Más de 45.000 familias con vivienda (₡1,6 billones en créditos).

₡5,5 billones en financiamiento sostenible.

Apoyo al turismo por ₡298.000 millones.

Financiamiento agrícola cercano a ₡120.000 millones.

Este reconocimiento reafirma el liderazgo del BN como una institución que, más allá de cifras, transforma oportunidades en bienestar y crecimiento para Costa Rica, consolidando una visión de banca cercana, sostenible y centrada en las personas.