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El futuro se vive en el BCR: Techno Week 8.0 conecta tecnología, talento y visión

La octava edición de Techno Week reunió a más de 5.200 personas en una experiencia de innovación, tecnología y transformación digital impulsada por el BCR.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: bcr

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