El futuro se vive en el BCR: Techno Week 8.0 conecta tecnología, talento y visión

Con 38 charlas presenciales, virtuales e híbridas, la octava edición de la Techno Week ofreció conexión, innovación y conocimiento a través de una propuesta moderna, dinámica y alineada con la visión de servicio al cliente del BCR.

Al alrededor de 5 200 personas, entre colaboradores y clientes del Conglomerado Financiero BCR, fueron parte de esta experiencia inmersiva de conocimiento que bordó temas en Tecnología, inteligencia artificial, nuevas tendencias, resiliencia y transformación digital, habilidades blandas, servicios digitales, ciberseguridad y muchos más.

Julio César Trejos, Gerente General del BCR abrió la Techno Week 8.0

“Este espacio de aprendizaje nació hace ocho años como una forma de que los colaboradores del Conglomerado estuvieran a la vanguardia en temas ligados a tecnologías de la información. El alto nivel que alcanzamos año con año nos permitió, desde la quinta edición, ampliar la participación a los clientes: pyme, empresas e instituciones; lo cual es muy importante para la entidad, porque promueve nuestro objetivo de impulsar experiencias diferenciadoras más allá del alcance meramente financiero” comentó, Jhonny Chavarría Cerdas, Gerente Corporativo de Tecnología del BCR.

Entre muchos factores, el éxito de la Techno Week depende de la excelencia de los expositores, por ello el BCR agradece a los aliados estratégicos que con su apoyo enriquecen la oferta formativa: GBM, Florida Ice and Farm, Comtemporary Technology, White Jaguars, Grupo Babel, Transmit Security, BD Consultores, Brakk, Fusionet, Schneider Electric, Palo Alto, Jaime Figueres -consultor independiente, Radware, BCG, Franklin Covey, Sonda, Prides, Juntos Consultores, Alta Tecnología, UNED y un agradecimiento especial a los Ex-mundialistas Italia 90: Roger Flores, Claudio Jara, Rolando Villalobos y German Chavarría, quienes compartieron sus vivencias en un conversatorio alusivo al liderazgo y al poder del trabajo en equipo.

Jhonny Chavarria, Gerente Corporativo de Tecnología del BCR destacó el gran nivel de las charlas del 2026

Los colaboradores del Conglomerado también figuraron como expositores, además de organizadores del programa didáctico, tareas de comunicación y supervisión logística del evento, lo que manifiesta la calidad profesional y gran experiencia de las personas trabajadoras que laboran en la institución.

“Más que una actividad anual, Techno Week es una muestra del talento, la visión y la cultura de innovación que define al BCR; Somos un Banco comprometido con seguir marcando la pauta en beneficio de nuestros clientes y el país. Nos vemos en la Techno Week 9.0”, finalizó Chavarría.