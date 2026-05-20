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Los 7 mitos sobre la tarifa eléctrica TMT-b que podrían frenar la competitividad de Costa Rica

Desinformación, interpretaciones contradictorias y trabas innecesarias amenazan una política creada para impulsar la electrificación, atraer inversión y fortalecer la competitividad industrial del país.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: INGESA








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.