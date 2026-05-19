FACO impulsa cultura de convivencia vial con la campaña “Que la armonía vuelva a nuestras carreteras”

En un contexto donde las carreteras se han convertido en espacios marcados por el estrés, la prisa y la desconexión, FACO presenta su nueva campaña “Que la armonía vuelva a nuestras carreteras”, una iniciativa que busca promover una mejor convivencia vial a través de valores como el respeto, la empatía y la tranquilidad al conducir.

Actualmente, los trayectos diarios reflejan dinámicas de tensión y hasta de competencia: uso excesivo de la bocina, intolerancia, congestión vehicular y conductores manejando en automático. Esta realidad no solo impacta la experiencia de manejo, la cual, para muchos, dejó de sentirse satisfactoria, sino que también evidencia la necesidad de fomentar un cambio en la forma en que las personas interactúan en carretera.

FACO es consciente de que la movilidad va más allá de los vehículos, la tecnología o el desempeño. Se trata de personas detrás del volante y de cómo una mejor experiencia puede transformar la manera en que convivimos en carretera todos los días.

Es por eso, que, como marca patrocinadora de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, FACO encuentra en la música —y particularmente en la armonía— una poderosa oportunidad para inspirar este cambio cultural y una mejor convivencia vial. Así nace esta campaña, que invita a recuperar valores esenciales que parecen haberse perdido en la dinámica vial actual y que será presentada de manera oficial este fin de semana en el Teatro Melico Salazar durante los dos conciertos que ofrecerá La Orquesta Filarmónica, a cargo del maestro Marvin Araya.

Durante los próximos meses, FACO estará impulsando el mensaje de “Que la armonía vuelva a nuestras carreteras”, como parte de su compromiso con la promoción de una mejor convivencia vial en el país basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida entre todos los conductores. Una de las formas de impulsar la armonía, será obsequiando stickers de la campaña para así promover el uso del sticker oficial de la campaña en los vehículos, con el objetivo de que cada conductor pueda sumarse activamente a este movimiento.

“Que la armonía vuelva a nuestras carreteras”, propone una visión en la que conducir también puede ser una experiencia positiva; porque cuando existe armonía, el trayecto se vuelve más liviano, las personas manejan más a gusto, disminuye el estrés y mejora la forma en que las personas se relacionan en carretera.

Esta iniciativa se sustenta en seis pilares fundamentales: Copiado!

Empatía al volante: ponerse en el lugar del otro conductor.

Paciencia en el tráfico: mantener la calma ante las demoras.

Comunicación respetuosa: priorizar el uso adecuado de señales por encima de gestos agresivos.

Cortesía: ceder el paso y fomentar interacciones más amables.

Autogestión del estrés: no asumir las situaciones de tránsito de manera personal.

Uso responsable de la bocina: limitar su uso a situaciones necesarias o de emergencia.

Con esta campaña, FACO se posiciona como una marca que no solo moviliza personas, sino que también promueve una nueva cultura de convivencia vial. Una propuesta que reconoce que el verdadero cambio en carretera no comienza en los vehículos, sino en la actitud de quienes los conducen. Más que un eslogan, “Que la armonía vuelva a nuestras carreteras” es una invitación abierta a la sociedad para reflexionar sobre el papel que cada persona desempeña al volante y asumir, desde lo individual, el compromiso de transformar la experiencia de conducir en algo más humano, respetuoso y consciente.

SOBRE FACO

FACO es una empresa 100% costarricense y fue fundada en 1951 por Don Franz Amrhein Becker. Representa de forma exclusiva las marcas Honda y Leapmotor consolidándose como uno de los distribuidores más longevos a nivel nacional. Más allá de la tecnología, el verdadero motor de FACO sigue siendo su gente, por eso, su compromiso va más allá de los vehículos, preocupándose genuinamente por el bienestar de las personas en carretera y promoviendo una experiencia de conducción más segura, consciente y humana. Para conocer más de la marca, puede ingresar al sitio web https://www.hondacostarica.com/ y https://leapmotorcr.com/ o bien visitar sus respectivas redes sociales: