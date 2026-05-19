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FACO impulsa cultura de convivencia vial con la campaña “Que la armonía vuelva a nuestras carreteras”

Iniciativa busca promover valores como la empatía, la paciencia, el respeto y la cortesía, entre otros. Campaña se presenta este fin de semana en el Melico Salazar durante concierto de Orquesta Filarmónica.

Por FACO

Presentado por: FACO

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