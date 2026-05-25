La Universidad Latina de Costa Rica dio un nuevo paso en su estrategia de modernización académica con la apertura de su Campus 5 Estrellas en San Pedro, una infraestructura que apuesta por combinar innovación educativa, tecnología y sostenibilidad bajo estándares internacionales.

Así es el nuevo Campus 5 Estrellas que inauguró la Universidad Latina de Costa Rica

El nuevo edificio busca fortalecer la experiencia universitaria mediante espacios diseñados para el aprendizaje integral, incorporando criterios de eficiencia y construcción sostenible que hoy toman cada vez más relevancia dentro del sector educativo.

Nuevas instalaciones de la Universidad Latina.

La obra requirió una inversión de $23,5 millones y logró la certificación EDGE Advanced, otorgada bajo estándares impulsados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, y avalados por Green Business Certification Inc. (GBCI), reconocimiento que distingue proyectos con altos niveles de sostenibilidad y eficiencia energética.

Este nuevo campus representa mucho más que una inversión en infraestructura; es una apuesta decidida por el futuro de la educación en Costa Rica. Estamos comprometidos con formar profesionales en espacios que reflejen los más altos estándares de innovación, sostenibilidad y calidad académica. — Rosa Monge, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica.

Rosa Monge, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica, durante la inauguración de las nuevas instalaciones.

Para alcanzar EDGE Advanced, los proyectos deben lograr al menos un 40% de ahorro en energía y 20% en agua y materiales. Sin embargo, el nuevo campus de la Universidad Latina de Costa Rica superó ampliamente estos parámetros, alcanzando:

43% de ahorro en energía.

51% de ahorro en agua.

85% menos carbono incorporado en materiales.

Estos resultados posicionan a la institución dentro de la élite global de edificaciones sostenibles y la convierten en un referente regional en eficiencia y diseño responsable.

La arquitecta Ximena D Urso explicó algunas de las características del nuevo edificio.

Reutilización, innovación y diseño sostenible

El nuevo campus se desarrolla a partir de la remodelación del Edificio A de la sede San Pedro, una estructura con más de 30 años de antigüedad que fue intervenida integralmente para adaptarla a las normativas vigentes tanto en materia estructural como en sistemas contra incendios.

La intervención abarca 11.000 m² distribuidos en 3 niveles, incorporando un programa arquitectónico que incluye aulas, laboratorios de cómputo, restaurante, biblioteca y oficinas administrativas. Se rescataron y transformaron 2 patios internos, ampliándolos e integrando mayor luminosidad y vegetación generando espacios de encuentro, eventos e interacción universitaria.

Las nuevas inslaciones cuentan con un diseño que aprovecha la luz natural.

En el exterior, una plaza abierta conecta directamente con la estación del tren, integrando áreas verdes, estacionamientos para bicicletas y mobiliario urbano, promoviendo una movilidad más sostenible. Su propuesta arquitectónica responde a las nuevas tendencias educativas, con espacios multifuncionales, dinámicos y condiciones óptimas de ventilación e iluminación natural.

Diseño bioclimático y eficiencia energética

El edificio fue diseñado a partir de un estudio bioclimático que permite optimizar el consumo de energía y agua, así como garantizar una adecuada selección de materiales amigables con el medio ambiente. Como parte de esta estrategia, el campus incorpora 128 paneles solares bifaciales, capaces de generar hasta 80 kWh, lo que contribuye a reducir aproximadamente 100 toneladas de CO2 al año, equivalente a la siembra de cerca de 4.000 árboles anualmente.

Se seleccionaron acabados de construcción con certificaciones ambientales y altos porcentajes de materiales reciclados, reforzando el compromiso con la reducción del impacto ambiental.

Confort, bienestar y eficiencia operativa

El sistema de protección solar en la fachada mejora significativamente el confort térmico del edificio y contribuye a la eficiencia energética. Entre sus principales beneficios destacan:

Reducción en el uso de aire acondicionado y costos energéticos.

Mejora en la calidad del aire interior de forma natural.

Aumento del bienestar y productividad de los ocupantes.

Optimización del uso de la luz natural, reduciendo la necesidad de iluminación artificial.

Instalaciones más modernas y con eficiencia energética.

“Más allá de su desempeño ambiental, el campus está diseñado para potenciar la experiencia educativa mediante la integración de tecnologías eficientes, sistemas de iluminación inteligente y soluciones sostenibles. Esta eficiencia permitirá reducir costos operativos, al tiempo que ofrece a estudiantes y docentes un entorno alineado con estándares internacionales”, aseguró la señora Monge.

Con este proyecto, la Universidad Latina de Costa Rica, no solo amplía su infraestructura, sino que redefine el rol de las universidades en el país, demostrando que es posible integrar sostenibilidad, innovación y calidad académica en un mismo modelo educativo.