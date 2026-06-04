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Subway lanza FUTWAY, la nueva colección con mucho sabor y pasión futbolera

Con recetas inspiradas en distintos sabores, nuevas salsas y combinaciones en tendencia para todos los gustos, la nueva colección de Subway busca acompañar la emoción del futbol con una experiencia llena de sabor y actitud.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Subway








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