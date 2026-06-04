Subway presenta FUTWAY, una colección de temporada con cinco nuevas recetas para todos los gustos en esta época que el futbol se vive como una fiesta.

La propuesta incluye 4 recetas con nuevas salsas exclusivas para esta colección: Atún Sriracha, con salsa sriracha picante y cebollita crispy; Fajitas Jalapeño, con una deliciosa salsa jalapeña que sorprenderá al no ser picante pero si conservar esas notas tan únicas del jalapeño; El Roast Beef con salsa de Ajo Cremoso y cebollita crispy y el Pollo Oriental, Pollo Rostizado con salsa oriental cítrica y aguacate. Además el quinto titular en esta línea de 5 es el regreso del clásico italiano Albóndigas & Mozzarella en su salsa marinara, un Sub icónico de Subway.

FUTWAY estará disponible a partir del 1 de Junio y por tiempo limitado en todos los restaurantes Subway del país, como una opción para vivir esta temporada con nuevos sabores y mucha actitud.

FUTWAY un golazo de sabor que te espera solo en Subway.

Subway lanza FUTWAY, la nueva colección con mucho sabor y pasión futbolera