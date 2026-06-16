Coopeguanacaste lanza Coope Virtual, su nueva plataforma digital para gestionar servicios desde un solo lugar

Sin filas, sin llamadas telefónicas y sin necesidad de trasladarse para realizar trámites. Esa es la propuesta de Coope Virtual, la nueva plataforma con la que Coopeguanacaste da un paso más en su proceso de transformación digital.

Bajo el concepto “Tu cooperativa en digital”, la herramienta reúne en un solo espacio los servicios de electricidad, telecomunicaciones y comercial, permitiendo a asociados y clientes gestionar pagos, consultas y trámites de forma más ágil, segura y accesible. Con esta iniciativa, la cooperativa busca simplificar la experiencia de sus usuarios y brindarles un mayor control sobre sus servicios desde cualquier lugar.

Pagos de servicios, consultas y otros servicios desde un mismo sitio.

Coope virtual estará disponible en Play Store, App Store y también como plataforma web para ingresar desde la computadora desde (portal.coopeguanacaste.com), lo que permitirá a los asociados y clientes ingresar desde una computadora para realizar sus gestiones de forma cómoda y segura.

Desde el inicio del proyecto involucramos a los clientes en el diseño de la plataforma. Ellos nos indicaron qué funcionalidades querían encontrar, cómo esperaban navegar dentro de la aplicación y participaron en pruebas para validar que fuera intuitiva y fácil de usar. Esa retroalimentación fue fundamental para construir una herramienta alineada con sus necesidades reales. — Estefany Cruz Elizondo, del equipo de Tecnologías de Coopeguanacaste.

Más que pagos de servicios

Uno de los principales atributos de Coope Virtual será su módulo de pagos, mediante el cual asociados y clientes tendrán la posibilidad de cancelar servicios de Coopeguanacaste, pagar servicios públicos, programar pagos automáticos, definir pagos favoritos y revisar el historial de transacciones realizadas.

Los trámites se realizan desde la comodidad de la casa.

Para las operaciones con tarjeta, la plataforma incorpora la pasarela de pagos del Banco de Costa Rica (BCR), respaldada por los estándares de seguridad certificados por la entidad financiera. Esto garantiza una experiencia de pago segura, confiable y acorde con las mejores prácticas del sector.

Esta herramienta surge como respuesta a una de las necesidades más frecuentes de los asociados y clientes: contar con una alternativa ágil y segura para realizar sus pagos. En el ámbito comercial, la plataforma permitirá efectuar abonos a cuentas comerciales, realizar pagos anticipados y consultar el estado de estas cuentas, facilitando una gestión más práctica y un mayor control de las operaciones con la cooperativa.

La navegación es sencilla y rápida.

Adicionalmente, los usuarios podrán solicitar su ficha de atención desde la aplicación, una funcionalidad diseñada para optimizar la organización de la atención presencial y disminuir los tiempos de espera.

En el área eléctrica, Coope Virtual ofrecerá acceso a información como el consumo actual, el historial de consumo, el detalle por períodos, la visualización de voltaje y la posibilidad de establecer metas de consumo energético.

Gracias a estas herramientas, los usuarios podrán comprender mejor sus patrones de consumo y tomar decisiones más acertadas para hacer un uso eficiente de la energía.

La plataforma también permitirá gestionar diversos trámites relacionados con el servicio eléctrico, entre ellos solicitudes de nuevos servicios, reinstalaciones, traslados, reubicaciones, traspasos de contrato y consultas de disponibilidad eléctrica. Asimismo, brindará la opción de reportar incidentes asociados a medidores, lámparas de alumbrado público, acometidas, postes, árboles o animales.

Coope Virtual está disponible tanto en español como en inglés.

En cuanto a telecomunicaciones, los usuarios podrán realizar trámites y reportar averías vinculadas con los servicios de internet, televisión y telefonía. Además, tendrán acceso a gestiones específicas como el cambio de contraseña del router, la apertura de puertos y la solicitud de cartas de justificación laboral por averías en el servicio.

La herramienta busca eliminar barreras de acceso y ahorrar tiempo a los usuarios. Al estar disponible en español e inglés, beneficia también a la población extranjera de Guanacaste, permitiéndoles realizar trámites y consultas desde cualquier lugar sin necesidad de acudir presencialmente a una sucursal. — Estefany Cruz Elizondo, del equipo de Tecnologías de Coopeguanacaste.

Coopeguanacaste aclara que los usuarios que actualmente tienen instalada la aplicación anterior deberán eliminarla y volver a descargar la nueva versión, la cual aparece en las tiendas digitales como Coope Virtual. Este paso permitirá acceder correctamente a las nuevas funcionalidades de Coope Virtual.

Coopeguanacaste pone a disposición de sus usuarios un canal de contacto directo para atender consultas y brindar acompañamiento a quienes requieran apoyo en el uso de Coope Virtual: coopevirtual@coopeguanacaste.com

Para BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

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