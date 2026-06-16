BRANDVOICE
contenido patrocinado

Coopeguanacaste lanza Coope Virtual, su nueva plataforma digital para gestionar servicios desde un solo lugar

La nueva herramienta permitirá realizar pagos de energía, telecomunicaciones, cuentas comerciales y servicios públicos, además de habilitar la solicitud y seguimiento de trámites de forma digital.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Coopeguanacaste








CoopeguanacasteCoope VirtualGuanacasteservicios públicosplataforma virtualCooperativaCooperativa digital
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.