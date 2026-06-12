En un año donde el torneo de fútbol más importante del mundo vuelve a reunir a millones de personas alrededor de una misma pasión, Banquete presenta su campaña “Volvamos a creer en nuestro sabor”, una iniciativa que busca celebrar esos momentos que unen a las y los costarricenses alrededor del fútbol, la comida y las experiencias compartidas.

Banquete celebra la pasión por el fútbol con su campaña “Volvamos a creer en nuestro sabor”

Porque si algo ha caracterizado a este deporte es su capacidad de reunir personas. Ya sea frente a una pantalla, alrededor de una mesa o en conversaciones que surgen de manera espontánea, el fútbol continúa siendo una de las expresiones culturales más presentes en la vida cotidiana de muchas familias.

Con esta campaña, Banquete busca invitar a las personas a vivir la emoción de la temporada futbolera desde una experiencia participativa que combina premios y oportunidades para acercarse a uno de los eventos deportivos más esperados del mundo.

“Volvamos a creer en nuestro sabor es una invitación a disfrutar esos momentos que hacen especial al fútbol. Queremos que las personas se reúnan, compartan y vivan esta temporada con el entusiasmo que caracteriza a los aficionados, mientras forman parte de una campaña que celebra la pasión por el fútbol y premia la participación de quienes comparten esta afición”, señaló María José Bolaños, gerente de marca y comunicación de Banquete.

La campaña también incorpora un componente participativo que permitirá a las personas involucrarse activamente en esta temporada futbolera a través de la plataforma www.somoslasalsa.com . Allí podrán conocer más sobre la iniciativa y registrar los números de lote de los productos participantes para formar parte de las distintas dinámicas y sorteos contemplados dentro de la campaña.

Como parte de la campaña, las personas podrán optar por distintos premios que buscan reconocer y celebrar la participación de quienes viven con entusiasmo esta temporada futbolera, fortaleciendo el vínculo entre la marca y los momentos que reúnen a familiares y amigos alrededor del deporte.

La promoción estará vigente del 15 de abril al 15 de julio de 2026 y permitirá a las personas registrar múltiples participaciones a través de los productos participantes de la marca, siguiendo la mecánica establecida en el reglamento oficial.

Esta campaña busca reconocer el papel que el fútbol sigue teniendo como espacio de encuentro y celebración, invitando a las personas a participar de una iniciativa que combina tradición, pasión deportiva y experiencias compartidas.

Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre la dinámica, productos participantes y reglamento completo en las páginas de la marca. Hoy, la invitación es simple: reunirse, compartir y volver a creer en esos momentos que hacen del fútbol una experiencia capaz de unir a las personas dentro y fuera de la cancha.