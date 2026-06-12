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Banquete celebra la pasión por el fútbol con su campaña “Volvamos a creer en nuestro sabor”

Las personas podrán registrar productos Banquete y participar por distintos premios y experiencias relacionadas con la temporada futbolera.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Salsitas Banquete








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