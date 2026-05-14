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Inteligencia artificial redefine el perfil profesional que demandan las empresas

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que se preparan los futuros profesionales. En la Universidad Fidélitas, este proceso combina tecnología, aprendizaje práctico y especialización para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Por Allison Solano Marchena

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva del sector tecnológico para convertirse en una capacidad cada vez más necesaria dentro del mercado laboral.








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