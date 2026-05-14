Inteligencia artificial redefine el perfil profesional que demandan las empresas

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva del sector tecnológico para convertirse en una capacidad cada vez más necesaria dentro del mercado laboral.

Hoy, empresas de distintas industrias buscan profesionales capaces no solo de utilizar herramientas de IA, sino también de interpretar información, validar resultados y tomar decisiones en entornos donde la automatización tiene un rol cada vez más relevante.

Estudiantes de U Fidélitas aplican inteligencia artificial en entornos académicos, integrando el uso de tecnología en su proceso de formación profesional.

Este cambio está transformando la forma en que las universidades preparan a sus estudiantes y obliga a replantear las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo profesional.

En la Universidad Fidélitas, la integración de inteligencia artificial ya forma parte del proceso formativo en distintas áreas académicas, como Ciencias de la Computación, Ingenierías, Ciencias Sociales y Económicas, vinculadas con análisis de datos y tecnología.

“Es innegable que la IA está siendo utilizada en casi cualquier aplicación del desarrollo humano, lo que evidencia el alcance que ha tomado en distintos sectores”, explicó Wilberth Molina Pérez, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Fidélitas, experto en inteligencia artificial y presidente de la Red de Inteligencia Artificial Latinoamericana (RIAL).

Según Molina, uno de los principales retos es formar profesionales con criterio para analizar y validar la información generada por inteligencia artificial.

“El profesional debe tener un sentido crítico sobre lo que es generado por la IA, especialmente porque sus resultados requieren interpretación y validación”, agregó.

Nuevas exigencias para la formación profesional

La incorporación de inteligencia artificial ha modificado la manera en que se desarrollan muchas funciones dentro de las organizaciones.

Procesos que antes eran completamente operativos ahora requieren supervisión, análisis y comprensión de datos generados mediante sistemas inteligentes. Esto ha elevado las exigencias para profesionales de áreas como tecnología, ingeniería, ciencias económicas y ciencias sociales.

En este contexto, habilidades como pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones adquieren una relevancia cada vez mayor dentro de la formación universitaria.

Como parte de esta transformación, la Universidad Fidélitas ha incorporado herramientas y entornos tecnológicos que permiten acercar a los estudiantes a escenarios similares a los que enfrentarán en el mercado laboral.

Durante el 2025, por ejemplo, docentes de la universidad recibieron capacitación en bases de datos e inteligencia artificial en la nube. Esto permitió que, desde el primer cuatrimestre del 2026, los cursos de bases de datos Oracle comenzaran a desarrollarse en entornos cloud potenciados con IA.

Además, profesores y estudiantes participan en investigaciones y proyectos académicos orientados a optimizar procesos universitarios mediante inteligencia artificial y herramientas de consulta en tiempo real.

Aprendizaje práctico y aplicación de IA

La formación también incorpora metodologías enfocadas en la experiencia práctica, como la Metodología STEM y el enfoque CDIO, donde los estudiantes desarrollan proyectos, resuelven problemas y enfrentan escenarios similares a los del entorno profesional. Esto permite aplicar herramientas de inteligencia artificial en contextos reales desde etapas tempranas de la carrera.

Este proceso se fortalece con laboratorios especializados, simuladores y plataformas potenciadas con inteligencia artificial generativa, que acercan a los estudiantes a experiencias de aprendizaje más alineadas con las necesidades actuales de las organizaciones.

Entre estas herramientas destacan asistentes para investigación académica, tutores inteligentes y chatbots utilizados para consultas y autogestión de procesos universitarios, permitiendo que los estudiantes accedan a información y trámites de forma más ágil.

Además, el uso de simuladores dentro de los cursos facilita que los estudiantes enfrenten situaciones similares a las del entorno laboral, fortaleciendo habilidades de análisis y toma de decisiones mediante experiencias interactivas.

Especialización y retos tecnológicos

La expansión de la inteligencia artificial también plantea desafíos relacionados con infraestructura, seguridad y manejo de datos.

“Cuando una entidad comienza a desarrollar y a incorporar la inteligencia artificial, debe pensar en temas como soberanía de datos y seguridad”, explicó Molina.

Según el especialista, esto impulsa la necesidad de desarrollar soluciones locales y fortalecer capacidades tanto de software como de infraestructura tecnológica.

Laboratorios de la Universidad Fidélitas facilitan el desarrollo de habilidades prácticas en Inteligencia Artificial en entornos que replican el contexto profesional.

Paralelamente, también crece la demanda de especialización en áreas vinculadas con inteligencia artificial, automatización y análisis de datos.

Por ello, la Universidad Fidélitas también ha fortalecido su oferta de cursos y certificaciones orientadas a profundizar conocimientos en inteligencia artificial generativa como Principios de Inteligencia Artificial y Uso Estratégico de Ingeniería de Prompting en IA, así como opciones más especializadas como SQL Azure IA Engineer y la Certificación Generative AI Professional, lo que permite avanzar hacia un nivel de especialización acorde con las exigencias actuales.

Este conjunto de elementos metodología, práctica, infraestructura, docentes y especialización en IA ha llevado a que la Universidad Fidélitas sea considerada la Mejor Universidad en Inteligencia Artificial.

La expansión de la inteligencia artificial está elevando el estándar del talento que requieren las organizaciones y acelerando la transformación de la educación superior. En este escenario, la capacidad de analizar, validar y aplicar información generada por IA comienza a consolidarse como una de las competencias más valiosas para el mercado laboral.