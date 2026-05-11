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Ford busca proyectos comunitarios en Costa Rica para nueva edición de donativos ambientales

La convocatoria 2026 de Donativos Ambientales Ford destinará $85 mil a iniciativas de Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Guatemala, con énfasis en proyectos comunitarios de alto impacto.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Donativos Ambientales Ford








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.