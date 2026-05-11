Ford busca proyectos comunitarios en Costa Rica para nueva edición de donativos ambientales

Donativos Ambientales Ford regresa este 2026 con una nueva convocatoria dirigida a organizaciones sin fines de lucro que desarrollen proyectos con impacto real en las comunidades y el entorno.

Con el objetivo de reforzar su compromiso con la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales, Ford distribuirá $85 mil entre las iniciativas ganadoras de Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Guatemala.

“Acostumbramos a recibir muchas propuestas de Costa Rica, y no solo llama la atención la cantidad, sino la calidad. Buscamos proyectos para la comunidad, hechos por la comunidad”, destacó Vivian Dávila, gerente de comunicaciones de Ford para Centroamérica y el Caribe.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 22 de abril y hasta el 29 de mayo.

Las propuestas podrán presentarse en cuatro categorías:

Conservación y recuperación de la biodiversidad: protección de ecosistemas, flora, fauna y recurso hídrico.

protección de ecosistemas, flora, fauna y recurso hídrico. Seguridad alimentaria: agricultura ecológica y manejo sostenible de ecosistemas estratégicos para comunidades vulnerables.

agricultura ecológica y manejo sostenible de ecosistemas estratégicos para comunidades vulnerables. Gestión de residuos: iniciativas para reducir, reutilizar, reciclar y recuperar desechos.

iniciativas para reducir, reutilizar, reciclar y recuperar desechos. Energías renovables: proyectos que impulsen fuentes limpias y contribuyan frente al cambio climático.

Entre los requisitos, las organizaciones deben estar legalmente constituidas, contar con proyectos en marcha y demostrar resultados preliminares.

Asimismo, deberán evidenciar un impacto positivo en el desarrollo sostenible y el progreso socioeconómico de sus comunidades, además de contribuir de forma explícita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Vivian Dávila, gerente de comunicaciones de Ford para Centroamérica y el Caribe. (DONATIVOS AMBIENTALES FORD/DONATIVOS AMBIENTALES FORD)

“No importa si el proyecto es pequeño o grande; lo importante es que esté generando resultados y compromiso con la comunidad”, añadió Dávila.

Proyectos ticos ya dejaron huella en el programa

A lo largo de los 25 años de Donativos Ambientales Ford, Costa Rica ha destacado como uno de los países con propuestas sólidas dentro del programa, gracias al impacto generado por distintas iniciativas comunitarias.

Entre los ganadores recientes figura una iniciativa enfocada en la conservación de tortugas en Cahuita, la cual permitió ampliar viveros, fortalecer acciones de protección y desarrollar procesos de educación ambiental con la comunidad.

Turtle Rescue es uno de los proyectos exitosos de Costa Rica que han sido parte de Donativos Ambientales Ford. (DONATIVOS AMBIENTALES FORD/DONATIVOS AMBIENTALES FORD)

También fueron reconocidos proyectos relacionados con tratamiento de aguas residuales en Nosara, así como esfuerzos liderados por mujeres que impulsaron desarrollo comunitario y sostenibilidad local.

“Son propuestas muy bien hechas, que nos muestran claramente qué se está haciendo y los beneficios concretos que generan”, indicó Vivian Dávila.

Además del respaldo económico, Ford destacó que las organizaciones seleccionadas también reciben visibilidad, acompañamiento técnico y nuevas oportunidades de alianza para fortalecer el alcance de sus iniciativas.

Pese a que todavía restan varias semanas para participar, la recomendación para quienes deseen participar es que ingresen a DonativosAmbientalesFord.com para completar el formulario con tiempo, no dejar el proceso para última hora y presentar con claridad el impacto del proyecto.