BRANDVOICE
contenido patrocinado

Hospital Metropolitano inaugura su sede número 10 con amplia oferta de servicios médicos integrales

La nueva sede en Escazú ofrece una amplia gama de servicios, entre los que destacan la consulta AMP, chequeos médicos, consulta externa con especialistas y medicina general, la atención de urgencias, así como farmacia y servicios diagnósticos como laboratorio, ultrasonido y rayos X.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: GRUPO MONTECRISTO








Hospital MetropolitanoServicios Médicos EscazuNSC
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.