Hospital Metropolitano inaugura su sede número 10 con amplia oferta de servicios médicos integrales

Hospital Metropolitano, una empresa de Grupo Montecristo, anunció la apertura oficial de su decime sede, ubicada al costado suroeste de Multiplaza Escazú, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de salud integrales en la zona oeste del Gran Área Metropolitana.

“Esta nueva ubicación nos permite ampliar la capacidad de atención y ofrecer una experiencia médica completa, desde consultas por atención medica primaria, chequeos médicos de seguros nacionales, internacionales, Medismart y personas particulares, hasta consulta externa de diferentes especialistas, servicios diagnósticos y terapéuticos en un mismo lugar,” explicó Oscar Castro Mendez, Gerente de Operaciones, Chequeos y AMP de Hospital Metropolitano.

La nueva sede opera de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y cuenta con atención en consulta externa, urgencias y una amplia gama de servicios diagnósticos y terapéuticos, laboratorio y farmacia, consolidándose como un centro médico de atención integral.

Entre los servicios disponibles se incluyen atención médica primaria, chequeos médicos, urgencias, ultrasonidos, mamografías, rayos X, sala de cirugía menor, fisioterapia, especialidades médicas, laboratorio, odontología a través de Drs. Dent, óptica con Drs. Max y farmacia.

De acuerdo con Oscar Castro, “Este nuevo paso refleja nuestra visión de crecimiento sostenible y de mejora continua, con el objetivo de ofrecer una experiencia de atención médica más accesible, humana y centrada en las necesidades de cada paciente y su familia.”

La apertura de esta sede forma parte del proceso de expansión del Hospital Metropolitano, orientado a fortalecer la red de atención y acercar servicios de salud de calidad a más comunidades del país.

Durante mayo y junio la nueva sede de Hospital Metropolitano contará con promociones en chequeos médicos para el beneficio de sus clientes.