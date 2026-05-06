BRANDVOICE
contenido patrocinado

BAC pone a disposición de las empresas una gestión optimizada, digitalizada y segura en el pago de su planilla

BAC lanzó la campaña “Yo sí sé” para que las empresas y personas conozcan las oportunidades que tienen al recibir su salario con el banco.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: BAC








BACGESTIÓN DE PLANILLAPAGO DE PLANILLABAC EMPRESARIALNSC
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.