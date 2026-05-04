BRANDVOICE
contenido patrocinado

De la resiliencia a la ductilidad: el nuevo estándar del talento organizacional

La velocidad del cambio en los negocios está transformando las competencias más valiosas dentro de las empresas, impulsando un nuevo enfoque donde la adaptabilidad, la flexibilidad y la evolución constante se vuelven claves para la competitividad.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: THT








talento organizacionalGestión del talentorecursos humanosmnd
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.