En un paso clave hacia el futuro de las plataformas digitales, el marketplace líder de Centroamérica Encuentra24 , anunció el lanzamiento de su nuevo sitio, una evolución profunda que redefine la forma en que las personas compran, venden y buscan oportunidades en línea.

Con 21 años de actividad y presencia en más de 10 países, la plataforma introduce mejoras estructurales que impactan directamente en la calidad de las conexiones dentro del ecosistema.

“Implementamos una transformación completa dentro del sitio. Hoy, Encuentra24 entiende mejor lo que cada usuario necesita gracias a la integración con IA, mostrando resultados mucho más relevantes en menos tiempo”, señaló Christian Rodríguez Gerente General de la compañía.

Encuentra24 se transforma: más inteligente, más seguro y pensado para conectar mejor a compradores y vendedores

Búsquedas más inteligentes, resultados más precisos

Uno de los principales avances es la incorporación de inteligencia artificial en el motor de búsqueda. Esto permite que los usuarios puedan realizar búsquedas abiertas, es decir, con sus propias palabras y que el sistema lo interprete con resultados de alta precisión.

Los usuarios tienen un nuevo feed personalizado que aprende del comportamiento individual para sugerir propiedades, vehículos o productos alineados con sus intereses, haciendo que el proceso sea más ágil e intuitivo.

“El usuario de hoy tiene menos tiempo y más opciones. Nuestro objetivo es facilitarle la decisión mostrándole exactamente lo que necesita, a través de una plataforma que lo entiende mucho mejor y se adapta a él. Los accesos directos y el feed son personalizados para cada usuario. Las opciones se van ajustando con sugerencias que se anticipan de acuerdo a lo que se está buscando cada persona, con un motor de búsqueda mucho más preciso”, agregó el ejecutivo.

Seguridad y experiencia como pilar

“En un contexto donde la confianza es clave, hicimos un fuerte foco en la seguridad, elevando significativamente los estándares. Este cambio apunta a generar un entorno 100% saludable donde la información de los usuarios es más que nunca una prioridad y para la garantía de todos”. “Se trata de un entorno diseñado para transacciones reales y seguras, que brinda tranquilidad a todos los actores del ecosistema” destacó Rodríguez.

Una de las principales mejoras es la experiencia de usuario. La navegación es mucho más atractiva y fluida. Ahora es más rápido, sin interrupciones ni publicidad invasiva. El diseño de las publicaciones también cambió, con una nueva jerarquización de la información, imágenes más grandes y en formato carrusel. Esto no solo mejora la experiencia del usuario que busca, sino que potencia la visibilidad de quienes publican.

Para los usuarios

Para los usuarios finales, la nueva versión de Encuentra24 representa una forma más eficiente de encontrar lo que buscan: propiedades, autos, empleos o productos.

Resultados más relevantes en menos tiempo

Experiencia personalizada

Mayor confianza en cada contacto

Navegación más rápida y cómoda

Para los que publican

Para empresas y anunciantes, la evolución del portal implica una mejora directa en la calidad de los leads y en el rendimiento de sus publicaciones.

Con un sistema que prioriza la relevancia y la calidad visual de los anuncios, las marcas pueden destacarse mejor y conectar con usuarios más calificados.

Leads más confiables gracias a usuarios registrados

Mayor visibilidad de los anuncios

Mejor segmentación a través de IA

Plataforma más eficiente para generar contactos

“Estamos ayudando a nuestros clientes a vender mejor. No se trata solo de tener presencia, sino de generar resultados reales”, afirmó Christian Rodríguez.

Una nueva etapa para el marketplace digital

Con esta renovación, Encuentra24 se consolida como un referente en la región, apostando por la tecnología, la seguridad y la experiencia de usuario como pilares de crecimiento.

A nivel regional cuenta con cifras contundentes superando las 5 millones de visitas mensuales en la región. Más de 800 mil personas buscan propiedades cada mes, conviven más de 65 mil anuncios activos mensuales y participan más de 3,000 inmobiliarias y constructoras. Este alcance, sumado a la confianza de miles de empresas que lo utilizan para generar negocios, consolida a la plataforma como un actor clave del ecosistema digital.

Rodriguez remarcó el alcance de esta nueva etapa para la compañía en la región: “Este lanzamiento es solo el inicio de un nuevo camino de innovación”. En esa línea, aseguró que continuarán apostando fuerte por el desarrollo tecnológico: “Vamos a seguir invirtiendo para mejorar la experiencia de usuarios y anunciantes. Nuestro objetivo es convertirnos en el ecosistema digital más completo para transacciones en Latinoamérica”.

La nueva plataforma ya se encuentra disponible para todos los usuarios, marcando el inicio de una etapa donde encontrar lo que se busca es más fácil, rápido y confiable que nunca.

https://www.encuentra24.com/costa-rica-es/clasificados