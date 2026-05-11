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Terraquintas y Vartar se unen para conectar proyectos en Costa Rica con inversionistas internacionales

El acuerdo no solo apunta a atraer inversión internacional, sino también a generar empleo y dinamizar comunidades donde se desarrollan los proyectos.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Terraquintas

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.