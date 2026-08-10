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18 años de transformación: así cambia el mercado de seguros en Costa Rica

La apertura del mercado asegurador marcó un antes y un después para Costa Rica. Hoy, la industria enfrenta una nueva etapa, impulsada por la tecnología, la personalización, los nuevos riesgos y la necesidad de fortalecer la cultura del aseguramiento.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Sugese

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.