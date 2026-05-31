Corrillos Políticos

La evasión fiscal está creciendo en Costa Rica, dijo el viceministro. Hacienda apunta a una posible causa

La afirmación del jerarca surge en momentos en que Hacienda proyecta una severa reducción de ingresos y el FMI insta al país a aplicar reformas

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Por Esteban Oviedo
Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, advirtió sobre la evasión fiscal en Costa Rica. (MAYELA LOPEZ)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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