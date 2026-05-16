Columnistas

Sinpe Móvil: el ‘megaevaducto’ fiscal

No estoy hablando de crear nuevos impuestos. Jamás. Lo único que planteo es cobrar bien los que ya existen. El error sería actuar con negligencia y escoger la salida más cómoda: abrir paso a una nueva reforma fiscal con aumento de impuestos

EscucharEscuchar
Por Elian Villegas Valverde
Abundan los negocios que reciben pagos por Sinpe Móvil
Una parte enorme del comercio de bienes y servicios se paga directamente por Sinpe Móvil, sin factura. (Archivo LN/Fotocomposición)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sinpe Móvilevasión fiscalElian Villegas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.