Economía

Recortes al gasto social impactan tres grandes programas contra la pobreza y deserción estudiantil

La Contraloría General de la República alertó sobre un recorte conjunto de más de ¢42.000 millones para el 2026 en tres programas sociales dirigidos a evitar la deserción estudiantil, alimentar a estudiantes y otorgar pensiones a personas en pobreza

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Por Arianna Villalobos Solís
Un informe de la Contraloría revela un fuerte recorte en inversión social del Fodesaf para este 2026. El RNC y Comedores Escolares registran sus presupuestos más bajos desde 2021. (Albert Marín.)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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