Recortes al gasto social impactan tres grandes programas contra la pobreza y deserción estudiantil

Un informe de la Contraloría revela un fuerte recorte en inversión social del Fodesaf para este 2026. El RNC y Comedores Escolares registran sus presupuestos más bajos desde 2021.

Un recorte presupuestario en las previsiones para el 2026 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) amenaza con afectar directamente tres programas sociales que financian becas estudiantiles, alimentación escolar y pensiones para personas adultas mayores en condición de pobreza.

En comparación con el presupuesto inicial y definitivo del 2025, la reducción total para este año supera los ¢42.000 millones, y se distribuye entre el Régimen No Contributivo (RNC), Comedores Escolares y el programa Avancemos.

Así lo señaló la Contraloría General de la República (CGR) en el informe DFOE-FIP-MTR-00001-2026, divulgado en febrero pasado y del cual La Nación tiene copia.

“Si bien en los dos años previos los recursos de Fodesaf asignados inicialmente a estos programas se vieron incrementados, para el 2026 se observa una importante reducción, principalmente en RNC y Comedores Escolares ”, detalla el documento.

De acuerdo con datos recopilados por la Contraloría, el presupuesto aprobado del Fodesaf para el Régimen No Contributivo en el 2026 asciende a ¢160.552 millones. La cifra representa una reducción de ¢29.413 millones respecto al 2025, cuando alcanzó los ¢189.965 millones. Se trata del recorte más grande entre los tres programas.

En el caso de Comedores Escolares, el órgano contralor señala que el presupuesto asignado para este periodo es de ¢46.588 millones. En comparación con el 2025, cuando fue de ¢58.666 millones, este monto implica una disminución de ¢12.078 millones.

Por su parte, Avancemos registrará una reducción de ¢1.110 millones en la asignación inicial de recursos provenientes de Fodesaf para el 2026, en relación con el presupuesto del 2025. Aunque la Contraloría indica aquí que la caída es menor frente a la observada en Comedores Escolares y el RNC, advierte de que, a diferencia de esos programas, Avancemos usualmente no recibe aumentos presupuestarios durante el año.

Estos datos cobran relevancia debido a que, aunque registran los recortes más fuertes, el RNC y Comedores Escolares son los programas que alcanzan a una mayor proporción de personas en condición de pobreza y pobreza extrema . Así lo detalla el Informe anual de la inversión social y de beneficiarios del Fodesaf 2024, publicado en diciembre pasado.

La Nación consultó al Ministerio de Hacienda sobre estos recortes; sin embargo, la Dirección General de Presupuesto Nacional afirmó que la asignación de recursos a Fodesaf para el 2026 “cumple con lo que establece la ley” y señaló que la distribución entre programas corresponde al propio fondo.

Este diario también envió consultas a Fodesaf, pero al cierre de edición la respuesta seguía en trámite.

Pese a recibir el presupuesto más bajo desde el 2021, incluidas menores transferencias del Fodesaf, el RNC continúa sosteniendo a personas en condición de pobreza —principalmente adultos mayores y personas en condición de calle— que no lograron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión. (Rafael Pacheco Granados)

RNC con el presupuesto más bajo desde el 2021

En su informe, la Contraloría detalla que el RNC contará este año con el presupuesto más bajo desde el 2021, al alcanzar ¢160.552 millones, pese a que la CCSS proyectó una necesidad de gasto de ¢227.463 millones para el 2026. Esto deja un faltante de ¢60.502 millones para sostener el régimen.

Según explicó el órgano contralor, la reducción, cercana al 15,1%, responde principalmente a una disminución en las transferencias del Gobierno Central, entre ellas las provenientes del Fodesaf, principal fuente de financiamiento del programa.

La situación cobra relevancia debido a que el RNC financia pensiones para personas en pobreza, principalmente adultos mayores que no lograron cotizar para una jubilación. Actualmente, el régimen acumula 32.000 solicitudes pendientes que no pueden atenderse sin mayores recursos, lo que que derivó en una oleada de recursos de amparo por violación de derechos fundamentales.

A esto se suma que la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS advirtió, en el informe EST-0065-2025, de que sin los fondos proyectados para el 2026 podrían aplicarse recortes en el monto mensual, suspender el aguinaldo y frenar la entrega de nuevas pensiones.

En esa línea, el economista del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) Luis Vargas manifestó a La Nación que un recorte en este rubro contradice los objetivos de protección de poblaciones vulnerables.

“Es contradictorio que se reduzca la inversión en un contexto de envejecimiento de la población y que a futuro solo se agravará. Máxime, que esta transferencia social también es clave para mejorar la calidad de vida de poblaciones adultas mayores vulnerables, que incluso muchas veces son jefaturas de hogares ”, comentó.

En paralelo, Vargas señaló que el recorte al programa Avancemos genera preocupación, pues ha favorecido el acceso y permanencia educativa en un contexto de deterioro real de la educación, pese a que esta sigue siendo el principal motor de desarrollo económico, movilidad social y reducción sostenida de la pobreza.

El exministro de Hacienda Elian Villegas calificó los comedores estudiantiles como una herramienta clave para evitar la deserción, pues garantizan la alimentación básica de muchos niños de bajos recursos. En ese sentido, advirtió de que recortar estos programas impacta directamente los beneficios que pueden brindar. (Jorge Navarro para La Nación)

Comedores requerirán más recursos, alerta Contraloría

En el caso de los Comedores Escolares, la Contraloría también advirtió de que la asignación inicial para el 2026 es la más baja desde el 2021 (en pandemia). El programa recibirá ¢46.588 millones, lo que representa una reducción de ¢12.361 millones respecto al 2025 y de ¢23.464 millones frente al presupuesto definitivo del año pasado.

Según detalló el órgano contralor basado en cifras preliminares, el monto asignado equivale al 72,4% de lo ejecutado durante el 2025, por lo que prevé que el programa requerirá recursos adicionales a lo largo del año.

La Nación visitó el comedor de una escuela del centro de San José, donde fuentes vinculadas al centro educativo aseguraron que el subsidio diario para alimentar a cada estudiante apenas alcanza los ¢350 por niño. Por temor a sanciones, solicitaron resguardar tanto sus identidades como el nombre de la institución.

El beneficio cubre a más de 500 estudiantes y, según relataron, hace tres años pasó de ofrecer un almuerzo completo a una merienda, debido a limitaciones presupuestarias. Ahora, con un nuevo recorte, temen por la continuidad del servicio.

“Con los comedores hay un problema real, y es que muchos, muchos niños llegan a la escuela y ahí hacen la comida del día. En la medida en que les quitemos esa comida, ese chiquito no solo va a tener una alimentación mucho más deficiente, sino que es muy probable que se salga de la escuela. Entonces, el tema de comedores escolares no hay que verlo en función solo de la parte alimenticia, sino como un mecanismo que detiene la deserción escolar”. — Elian Villegas, exministro de Hacienda.

Elian Villegas, exministro de Hacienda, recordó que programas como Comedores Estudiantiles incentivan la asistencia al sistema educativo y combaten la deserción, pues para muchos niños significan su espacio de comida del día. (Rafael Pacheco Granados)

Elian Villegas: ‘Es un tema de supervivencia’

El exministro de Hacienda Elian Villegas explicó a La Nación que los comedores estudiantiles funcionan como un mecanismo de “supervivencia” para muchas familias, ya que incentivan la asistencia al sistema educativo al garantizar la alimentación de menores cuyos hogares no cuentan con recursos suficientes.

“Cuando uno habla de comedores, es casi un tema de supervivencia. Ya ahí no es ni siquiera garantizarle (al menor de edad) que lo voy a llevar hacia arriba, sino que por lo menos no lo voy a dejar caer más ”, comentó el exjerarca.

“En esto hay que tener mucho cuidado: no ir a generar un problema más grave, un problema social grave, a partir de ahorrar unos cuantos pesos”, agregó.

Villegas afirmó, además, que el recorte de recursos del Fodesaf al RNC aumenta la presión sobre la CCSS, pues la institución ya había advertido de que, sin mayores transferencias del Gobierno Central, tendría dificultades para sostener las pensiones de los 159.274 beneficiarios actuales.

Según el exministro, una reducción de esta magnitud también pone en riesgo el ingreso de nuevos beneficiarios al sistema. Asimismo, recordó que la propia Caja alertó sobre posibles rebajos en el monto mensual, la suspensión del aguinaldo y afectaciones en la cobertura del seguro de salud si no obtenía el dinero requerido.

En ese contexto, Villegas sostuvo que el nobierno no puede justificar estos recortes en la contención del gasto derivada de la regla fiscal, ya que para el presupuesto del 2026 existe una mayor flexibilidad y los programas sociales no están sujetos a esa restricción. Por ello, consideró que, ante la falta de recursos, podían trasladarse fondos desde otras partidas.