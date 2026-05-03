Corrillos Políticos

Elección del 1.° de mayo: cálculos matemáticos y una (o dos) alianzas que están por verse

Rodrigo Chaves insiste en que solo necesita ‘siete patriotas’ para alcanzar su soñada mayoría calificada en el Congreso, pero la oposición le recordó que a ellos solo necesita tres para la mayoría simple

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Por Natasha Cambronero
Cuatro partidos de oposición conforman un bloque de 26 votos con una agenda de proyectos / foto John Durán
Cuatro partidos de oposición conformarán un bloque de 26 diputados en la Asamblea Legislativa, en aras de enfrentar al chavismo. (JOHN DURAN/John Duran)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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