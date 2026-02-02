Política

Laura Fernández gana con el 48,5% de los votos y gobernará con mayoría legislativa

Oficialismo tendrá mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, con 31 de las 57 bancadas. Liberación Nacional, con 17, y el Frente Amplio, con 7, serían la segunda y tercera fuerzas políticas, respectivamente

Por Roger Bolaños Vargas
01/02/2026 San José, Centro, Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
La politóloga de 39 años Laura Fernández fue electa presidenta la noche de este domingo 1.° de febrero. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

