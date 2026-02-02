Laura Fernández gana con el 48,5% de los votos y gobernará con mayoría legislativa

La politóloga de 39 años Laura Fernández fue electa presidenta la noche de este domingo 1.° de febrero.

La politóloga Laura Fernández Delgado fue electa este domingo 1.° de febrero como la presidenta número 50 de la República de Costa Rica. Con el 48,5% de los votos, Fernández superó al candidato liberacionista, Álvaro Ramos Chaves, que consiguió el 33,3% de los sufragios. Con una participación del 70% del electorado, el abstencionismo del 30% fue el más bajo desde las elecciones presidenciales de 1998.

Además del triunfo de Fernández, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) alcanzó la bancada legislativa más grande desde 1982, con 31 diputados, cifra alcanzada por última vez por el Partido Liberación Nacional (PLN) en 1982, cuando consiguió 33 curules.

Esta información corresponde al corte emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a las 10:55 p. m. del domingo con el 88,4% de las mesas escrutadas, un total de 2.278.008 votos contabilizados.

De esta forma, la fracción chavista será la más grande del Congreso, y logrará mayoría (mitad más uno del plenario) por sí sola. La segunda bancada más grande será la del PLN, con 17 curules, dos menos que las obtenidas en el periodo actual.

Fernández aseguró que el movimiento político que ella lidera formará una "tercera república". (Jorge Navarro /Jnavarro)

En el tercer lugar de las elecciones, quedó la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), liderada por la ex primera dama, Claudia Dobles Camargo, con el 4,8% de los votos. La arquitecta sería la única diputada electa por dicha coalición, que actualmente no tenía representación legislativa.

En el cuarto lugar se ubicó el diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA), que obtuvo el 3,7% de los votos. No obstante, la agrupación izquierdista será la tercera fuerza política en el Congreso, con 7 curules.

Por su parte, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, ocupó el quinto lugar en las elecciones, con el 2,8% de los votos. La agrupación socialcristiana estaría recibiendo un duro golpe en la Asamblea Legislativa, pues pasaría de nueve a apenas una curul, que corresponderá a la abogada Abril Gordienko.

Laura Fernández ganó en seis de las siete provincias del país, con Cartago como la única excepción, donde se impuso el liberacionista Álvaro Ramos.

Simpatizantes del PPSO celebran los resultados en los que Laura Fernández ganó contundentemente al liberacionista Álvaro Ramos. (MARVIN RECINOS/AFP)

En el 2030, el PLN cumplirá 16 años sin gobernar, mientras que la Unidad Social Cristiana alcanzará 24 años fuera del Poder Ejecutivo. El Partido Acción Ciudadana (PAC), por su parte, sumará ocho años sin alcanzar Zapote.

En su discurso de la victoria, la presidenta electa Laura Fernández dijo que hoy Costa Rica cerró un ciclo en su historia política. “Lo que se llamó la Segunda República, labrada en 1948, ha quedado en el pasado. Por eso nos toca a nosotros edificar la tercera república”.

Dijo que el cambio será profundo e irreversible y prometió impulsar la libertad de empresa, de comercio, y espacios para que jóvenes y mujeres del país prosperen.

Por eso, advirtió, “la tercera república llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional. Ley que no sirve, que se volvió obsoleta, que se volvió un lastre al desarrollo, se modifica o se deroga”.

Álvaro Ramos reconoció su derrota junto a su hija, Mariana, y su esposa, Cristie. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Oficialismo logra mayoría absoluta en el Congreso

Con 31 de las 57 bancas en la Asamblea Legislativa, el oficialismo conquistó la mayoría absoluta del Congreso (que requiere un mínimo de 29 votos), por lo que podrán elegir por sí mismos a la persona que presida el plenario, y podrán conformar el nuevo directorio legislativo.

Asimismo, los nuevos congresistas de gobierno podrán aprobar cualquier proyecto de ley.

Por tanto, el proyecto político chavista tendrá cuatro años para realizar las reformas que varias veces exigió el presidente Rodrigo Chaves al Congreso, como por ejemplo modificaciones en leyes sobre seguridad ciudadana, traslado de fondos, aprobaciones de presupuestos dispensas de trámites a iniciativas y muchas otras prerrogativas.

La bancada oficialista también podrá nombrar a la persona que lidera la Contraloría General de la República (CGR) a partir de mayo del 2028, cuando vence el nombramiento de Marta Acosta, y la persona que encabece la Defensoría de los Habitantes a partir de marzo del 2027, en sustitución de Angie Cruickshank. Ambas funcionarias pueden ser reelectas.

Asimismo, el oficialismo tiene suficientes votos para bloquear las solicitudes de levantamiento de inmunidad a los jerarcas que estén enfrentando investigaciones de delitos penales, como los diputados electos Marta Esquivel, Nogui Acosta o Stephan Brunner. Los levantamientos de fuero requieren 38 votos positivos.

Ariel Robles, del Frente Amplio, se mostró conmovido durante su discurso de reconocimiento de la derrota. El educador, sin embargo, logró que la bancada del Frente Amplio creciera a 7 curules. (Albert Marin /Elecciones 2026.)

Requerirán mayoría calificada para otros proyectos

No obstante, otras iniciativas eventualmente impulsadas por el chavismo requieren una mayoría calificada de 38 votos, la cual los oficialistas no alcanzarán por sí solos.

Por ejemplo, requerirán esa cuota para modificar la Constitución Política, nombrar o destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incrementar impuestos, modificar la deuda pública y aprobar préstamos internacionales como los eurobonos o el que pretendían utilizar para construir Ciudad Gobierno.

También, requieren 38 votos para crear nuevos cantones, modificar la legislación electoral cuando el Tribunal Supremo de Elecciones emita un criterio negativo, modificar el sistema de justicia cuando la Corte Suprema emita un criterio negativo, suspender derechos y garantías individuales, reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa, convocar referéndums, crear instituciones autónomas y vender activos estatales, como el Banco de Costa Rica (BCR).

La nueva Asamblea Legislativa, que asumirá funciones el 1.° de mayo del 2026, deberá resolver la continuidad o sustitución de 13 de los 22 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, aunque el chavismo no podrá hacerlo sin recurrir a votos de la oposición.

Entre setiembre y noviembre, vence el nombramiento de cinco magistrados propietarios. Según el artículo 158 de la Constitución Política, los altos jueces se reeligen de forma automática, salvo que 38 diputados voten en contra de su continuidad.

En términos legislativos, los grandes perdedores de la jornada electoral fueron el PUSC, que pasó de nueve a una sola curul; el Partido Liberal Progresista, que pasó de seis bancas a ninguna; y Nueva República, que pasó de siete asientos a ninguno. Liberación Nacional también enfrentó una caída aunque más leve, de 19 a 17 sillas.

Desde luego, el oficialismo creció de 10 a 31 espacios, y el Frente Amplio creció en una curul. El Partido Acción Ciudadana (PAC), que conforma la CAC, volverá al Congreso con una sola banca tras haber sido desterrado en las elecciones de 2022.