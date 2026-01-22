Antidebate TD Más: candidatos revelan qué harían si hay segunda ronda

(TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo en el Antidebate de TD Más.

Los candidatos presidenciales Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA) revelaron en el Antidebate de TD Más qué harían si las elecciones de este 2026 llegan a una segunda ronda.

En un espacio distendido en el que los cuatro aspirantes presidenciales conversan de manera cercana, Ramos planteó la consulta de qué sintieron al conocer la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) que se publicó la mañana de este 21 de enero. En esa fotografía, la candidata chavista Laura Fernández encabeza la intención de voto con un 40%.

En una conversación que inició hablando de fútbol, los candidatos continuaron conversando en términos futbolísticos y Claudia Dobles afirmó que una segunda ronda “es bola al centro”: es decir, todo empieza de cero.

Por su parte, Ariel Robles afirmó que si hay segunda ronda, “él se iría a dormir completamente tranquilo”.

Claudia Dobles sobre la posibilidad de Segunda Ronda: 'Es una bola al centro'

Ariel Robles y Álvaro Ramos en el Antidebate de TD Más. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Los resultados de la encuestas del CIEP

La información difundida este miércoles 21 de enero reveló que Laura Fernández, candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), cuenta con un respaldo del 40% entre las personas que van a votar en las elecciones del 1.° de febrero del 2026.

En segundo lugar está Álvaro Ramos con un 8%, posteriormente Claudia Dobles tiene un 5% y en un triple empate se encuentran Ariel Robles, Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar Berrocal (Avanza), con un 4% de intención de voto cada uno.

Juan Carlos Hidalgo aparecen por debajo del margen de error, de tres puntos porcentuales.