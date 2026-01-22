El País

El ‘Antidebate’ de Teletica: siga aquí la transmisión

El espacio enfrentará a cuatro candidatos presidenciales este miércoles 21 de enero

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Cuatro candidatos presidenciales asistirán al "antidebate" de Teletica: Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles.
Cuatro candidatos presidenciales asistirán al "antidebate" de Teletica: Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles. (La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Claudia DoblesAriel RoblesJuan Carlos HidalgoÁlvaro RamosAntidebateTDMas
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.