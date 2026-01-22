El ‘Antidebate’ de Teletica: siga aquí la transmisión

Teletica llevará a cabo este miércoles 21 de enero El Antidebate, un innovador formato en el que cuatro candidatos a la presidencia enfrentarán sus propuestas sin la intervención de ningún moderador.

El espacio se transmitirá a través de TD Más 2, canal disponible en todas las cableras de Costa Rica. Empezará a las 8 p. m. y contará con la participación de los aspirantes que, según la televisora, aceptaron la invitación.

Estos corresponden a: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).

La discusión política no tendrá formatos, guiones o turnos preestablecidos. Únicamente, se sabe que la temática del debate girará en torno a la seguridad, salud y educación.

Usted puede seguir aquí la transmisión.

Candidatos llegan al ‘Antidebate’ con un panorama retador

Los contendientes llegan al Antidebate con un panorama retador, de acuerdo con la reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual está liderada por Laura Fernández con un 40% de apoyo (quien no participará en este espacio).

Álvaro Ramos ocupa el segundo lugar con un 8%. En tercera posición sigue Claudia Dobles con sólo 5% y luego Ariel Robles con 4 puntos porcentuales. Mientras tanto, Juan Carlos Hidalgo se mantiene en 1%, por debajo del margen de error.