‘Teletica’ anuncia ‘el antidebate’ presidencial: cuatro aspirantes participarán el 21 de enero

Teletica organizará un encuentro entre cuatro aspirantes presidenciales en un evento que denominó “el antidebate”, que se desarrollará el próximo miércoles 21 de enero.

Los aspirantes a la silla de Zapote que estarán en el evento son:

Álvaro Ramos , del Partido Liberación Nacional (PLN) .

, del Partido Liberación Nacional . Claudia Dobles , de Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

, de Coalición Agenda Ciudadana Juan Carlos Hidalgo , del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

, del Partido Unidad Social Cristiana Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).

Según Teletica, esas fueron las candidaturas que “respondieron a la invitación”.

Formato

Durante el debate se discutirán tres temas: seguridad, salud y educación. Este formato no tendrá moderador, tampoco turnos estructurados ni guiones preestablecidos.

“Los participantes deberán dialogar, escucharse, generar acuerdos y evidenciar su capacidad de toma de decisiones, tal como se esperaría en un eventual ejercicio de gobierno”, dice la publicación del medio.

La actividad se realizará el 21 de enero a las 8 p. m. y se transmitirá en vivo por las plataformas de TD+ y plataformas digitales de Teletica.