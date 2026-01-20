Política

‘Teletica’ anuncia ‘el antidebate’ presidencial: cuatro aspirantes participarán el 21 de enero

Evento se transmitirá en vivo y abordará tres temas. Así será el formato del encuentro

Por Sebastián Sánchez
Cuatro candidatos presidenciales asistirán al "antidebate" de Teletica: Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles.
Cuatro candidatos presidenciales asistirán al "antidebate" de Teletica: Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles.







