Otra candidata presidencial decide no participar en el debate de Trivisión: vea la lista completa de ausentes

La candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, declinó asistir al debate organizado por el canal Trivisión.
Según la campaña de Calzada, el motivo de su decisión es que el debate no se realizará en vivo, pero indicó que queda “atenta a que se habilite una fecha para hacer el debate en vivo”.
La exmagistrada se suma a otros tres aspirantes a Zapote que no asistirán al debate organizado por ese medio de comunicación. Estos son:
- Álvaro Ramos, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN).
- Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
- Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los tres candidatos también señalaron que su ausencia obedece a que el debate no se transmitirá en vivo.
“Los costarricenses merecen escuchar en debates transmitidos en vivo las propuestas, respuestas y posiciones de los candidatos presidenciales’, dijo Yolanda Fernández, jefa de campaña del aspirante socialcristiano.
El jefe de prensa de la campaña de Ramos, Carlos Roverssi, explicó el pasado 13 de enero que una de las razones fue la cantidad de debates programados, lo que hace imposible asistir a todos. “No podemos, no nos da tiempo”, afirmó.
El vocero indicó que habían comunicado al canal que Ramos estaría dispuesto a participar si el encuentro se realizaba en vivo; no obstante, admitió que el formato pregrabado no les genera confianza.
La campaña de Dobles explicó que la modalidad pregrabada va en “detrimento de la transparencia que requieren este tipo de espacios democráticos”.