Otra candidata presidencial decide no participar en el debate de Trivisión: vea la lista completa de ausentes

El formato pregrabado del debate llevó a cuatro aspirantes presidenciales a declinar su participación

Por Sebastián Sánchez
Cuatro candidatos presidenciales no asistirán al debate de Trivisión: Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ana Virginia Calzada.
Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

