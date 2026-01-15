Otro candidato presidencial decide no participar en el debate de Trivisión: vea la lista completa de ausentes

Diferentes aspirantes presidenciales han manifestado que no asistirán al debate de la televisora Trivisión. Conozca la razón y vea la lista completa de quiénes se ausentarán.

Otro aspirante a la Presidencia de la República comunicó su decisión de no participar en los debates organizados por la televisora Trivisión. Con esta negativa, el total de candidatos que han declinado asistir a este espacio de discusión política asciende a tres.

Trivisión informó la semana pasada que había convocado a los 20 aspirantes a la Presidencia de la República a cinco debates, programados para transmitirse entre el 26 y el 30 de enero, de 7 p. m. a 9 p. m. Sin embargo, en ese anuncio no se precisó que los encuentros no serían emitidos en vivo.

Ante esta situación, el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, comunicó este jueves su decisión de no participar.

Yolanda Fernández, jefa de campaña del aspirante, indicó que, aunque la agrupación agradeció la invitación del canal, considera que el formato de grabación previa “no es el más adecuado”.

“Esto por cuanto ‘los costarricenses merecen escuchar en debates transmitidos en vivo las propuestas, respuestas y posiciones de los candidatos presidenciales’.

“Por esta razón, la campaña informó que Juan Carlos Hidalgo no participará en debates grabados, incluyendo el organizado por Trivisión en su formato actual”, detalla el comunicado enviado por el PUSC.

La encargada de la campaña indicó que Hidalgo mantiene disposición para acudir a la televisora en caso de que el debate se realice en directo.

Dos aspirantes más declinaron participar

Con la decisión de Hidalgo, el número de aspirantes que no participarán en el debate organizado por esta televisora se elevó a tres.

El primer candidato presidencial en anunciar su ausencia de los espacios de Trivisión fue Álvaro Ramos, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN).

El jefe de prensa de la campaña verdiblanca, Carlos Roverssi, explicó el pasado 13 de enero que una de las razones fue la cantidad de debates programados, lo que hace imposible asistir a todos. “No podemos, no nos da tiempo”, afirmó.

Además, el vocero de la campaña indicó que habían comunicado al canal que Ramos estaría dispuesto a participar si el encuentro se realizaba en vivo; no obstante, admitió que el formato pregrabado no les genera confianza.

Ese mismo día, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, también comunicó que no participará en el debate presidencial.

Dobles explicó que decidió declinar su asistencia debido a que el encuentro se realizará de manera pregrabada y no en vivo, una modalidad que, a su juicio, va en “detrimento de la transparencia que requieren este tipo de espacios democráticos”.

La oficina de prensa de la aspirante precisó que, hasta ese momento, Dobles no había confirmado oficialmente su participación en el foro.