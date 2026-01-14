Claudia Dobles cancela su participación en debate de Trivisión: esta es la razón

Claudia Dobles durante su participación en el debate organizado por el TSE.

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, anunció la noche de este martes que no estará en el debate presidencial organizado por la televisora Trivisión.

Dobles sostuvo que declinó su participación debido a que el debate se realizará de forma pregrabada no en vivo, lo cual considera va en “detrimento de la transparencia que requieren este tipo de espacios democráticos”.

La oficina de prensa de la candidata, informó que hasta este momento Dobles no había confirmado de forma oficial su participación en el espacio.

La decisión de la candidata se da luego, de que este mismo martes, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional también diera a conocer que no participará en el debate de Trivisión debido a las mismas razones.

Trivisión anunció la semana anterior, que habían invitado a los 20 aspirantes a la presidencia a los cinco espacios de debate que se transmitirían entre el 26 y 30 de enero de 7 p.m. a 9 p.m., no obstante en ese comunicado no se dio a conocer que estos espacios no serían emitidos en vivo.

En redes sociales, el canal indicó la noche de este martes que aunque Dobles había aceptado participar en el debate y que su equipo estuvo en reuniones de coordinación, “decidió de último momento no participar”.

El director de Trivisión, Jerry Alfaro dijo en horas de la mañana, que los debates se realizarán en San José y que, por un “tema de logística”, serán pregrabados.

Para las dos últimas semanas previas a las elecciones, se tiene prevista la realización de debates por parte de la Universidad de Costa Rica, Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), Grupo Columbia; Repretel y Monumental y Televisora de Costa Rica.