Política

¿Podrá el gobierno doblar a nuevos diputados del PLN? Lea lo que nos respondió cada uno

‘La Nación’ confrontó a todos los integrantes de la nueva fracción liberacionista para conocer su compromiso con la bandera que les dio la diputación

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Por Aarón Sequeira
Fotos de elección y juramentación del directorio legislativo / Foto John Durán
Diana Murillo, Marco Badilla, Andrea Valverde, Rafael Ángel Brenes, Iztarú Alfaro y Álvaro Ramírez, del PLN. (John Durán/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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