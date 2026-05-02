¿Podrá el gobierno doblar a nuevos diputados del PLN? Lea lo que nos respondió cada uno

Diez días después de que Laura Fernández ganó las elecciones nacionales y quedó como presidenta electa, desde Zapote, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, aseguró que el gobierno debía buscar siete diputados buenos , principalmente en el Partido Liberación Nacional (PLN) , para sumar votos a la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y que eso les permita pasar su agenda de reformas para controlar el Poder Judicial, entre otras iniciativas.

Esas declaraciones encendieron la discusión sobre el compromiso de los nuevos legisladores con la bandera política que les dio la diputación, máximo que la historia reciente del PLN podría respaldar las intenciones del oficialismo.

En el periodo legislativo recién concluido, Liberación llegó como la fracción más grande del plenario, con 19 votos, nueve más que el partido oficialista. Sin embargo, prácticamente perdió tres diputaciones en favor del gobierno, incluyendo a un legislador que tuvo pretensiones de representar al PLN como candidato presidencial en la campaña electoral, Gilberth Jiménez.

Él fue precisamente el único verdiblanco que se declaró independiente, para luego acercarse al chavismo, pero en el caso de Carolina Delgado y Sonia Rojas, terminaron separadas por su evidente cercanía con el oficialismo, aunque no hayan renunciado explícitamente al PLN.

En ese contexto, La Nación les preguntó a los 17 nuevos diputados liberacionistas si podían asegurar, en el primer día de su diputación, que no se van a salir del partido ni declararse independientes durante los cuatro años de su gestión en el Congreso.

‘Por supuesto que no, jamás’

1) Con una sonora carcajada, el jefe de PLN, Álvaro Ramírez, declaró que “por supuesto que no se saldría de Liberación ni se declararía independiente”, máxime que están comprometidos con una agenda desde la campaña con los costarricenses.

“Por eso hoy anunciamos, desde el día uno, nuestros compromisos. Ahora, a nosotros, como dijo Villalta (José María, jefe del FA), en realidad ahora nos faltan tres votos para llegar a 29″, dijo.

2) La subjefa liberacionista, Iztarú Alfaro, puntualizó que tiene el compromiso socialdemócrata de mantenerse dentro de la fracción, “el partido que represento y que amo”. Ella agregó que no comparte el discurso chavista de dividir, pues agregó que el PLN votará a favor de lo que es bueno.

3) La herediana Ángela Aguilar, exalcaldesa de Heredia, señaló que ha mantenido la ideología del partido por años y enfatizó que la lealtad es parte de los principios y valores que tiene. “Si la población nos eligió porque votaron por un partido y creyeron en mi persona, mi lealtad está con ese partido”, dijo.

4) Karen Alfaro, exalcaldesa de San Mateo y nueva diputada, aseguró que ella se compromete a permanecer los cuatro años en Liberación. “Más que comprometerme con un partido, es con mis valores, la institucionalidad, la no modificación de la Constitución Política o cualquier otra que busque debilitar la democracia”, indicó.

5) El cartaginés Salvador Padilla explicó que se mantendrá en el partido y más bien expresó preocupación de que se hable sobre supuestas tentaciones del gobierno a sus compañeros de fracción. “Eso no es así, más bien, después de este bloque, para la mayoría absoluta nos faltan tres votos”, agregó.

Campos: ‘Una fracción totalmente sólida’

6) Ronald Campos, de Guanacaste, dijo que no dejará nunca el PLN, “a no ser que Liberación Nacional cambie de partido”. El guanacasteco aseguró que la fracción es “totalmente sólida” y dijo que no ve ningún compañero con esa posibilidad. “Tengo un compromiso absoluto, adquirido con años, con el partido y con el pueblo”, dijo.

7) La también guanacasteca Karol Matamoros confirmó también su compromiso y dijo que siempre ha trabajado como parte de la militancia activa liberacionista; añadió que cree fielmente en los principios de la agrupación.

“Toda la fracción está de acuerdo en ser una oposición que propone y no llegará a bloquear. Estamos muy comprometidos con la fracción, defender nuestra ideología y construir puentes también”, dijo.

Eder Hernández, del PLN, conversa con Karen Alfaro. (John Durán/La Nación)

8) En un mismo sentido, el alajuelense Eder Hernández declaró su amor por el PLN y enfatizó que su arraigo partidario, “basado en los pilares de la ideología socialdemócrata”. Agregó que fue beneficiario de una beca Avancemos en el segundo gobierno de Óscar Arias, por lo que busca oportunidades para todos como la tuvo él.

9) Víctor Hidalgo, quien dejó la alcaldía de Santa Bárbara para asumir una diputación herediana, declaró que él es firme en sus convicciones liberacionistas y mantiene totalmente el compromiso de no salirse.

10) La ex vicealcaldesa sancarleña Diana Murillo comentó que, si uno pudiera conocer el futuro, podría asegurar que nunca se saldrá, pero dijo que, al día de hoy, están muy unidos en el PLN. “Estamos conociéndonos muchísimo y los intereses que cada uno tiene de forma particular, para apoyarnos y mantenernos unidos. Nos llevamos muy bien, tenemos proyectos comunes por defender, así nace la confianza. Espero que terminemos así los cuatro años”, agregó.

11 y 12) El mismo compromiso manifestó el limonense Mangell McLean, exalcalde y miembro del Directorio Político, quien dijo que la consigna es mantenerse unidos y llevar el desarrollo a provincias donde cuesta que llegue, como su provincia. Andrea Valverde, diputada josefina, indicó que “por supuesto” que tiene el compromiso de no renunciar y dijo que la fracción es muy unida.

13) “Hemos sido electos con el compromiso que le dimos al pueblo de defender la patria, los principios democráticos, la Constitución y el Estado Social de Derecho, todos principios congruentes con los fundamentos del PLN y en él nos mantendremos los cuatro años”, dijo la cartaginesa Janice Sandí.

14) Jesús Calderón, de Puntarenas, dijo que hay un compromiso con Costa Rica y dijo que es congruente con los principios e ideología de Liberación Nacional. “Difícilmente este diputado se va a declarar independiente”, dijo.

15) La también puntarenense Norjelens Lobo comentó que ella es una persona de mucha responsabilidad. “Cuando asumí el compromiso, lo hice con el mayor de los respetos. Vamos a estar siempre en la fracción, unidos trabajando por la democracia y la libre expresión”, agregó.

16 y 17) Marco Badilla y Rafael Ángel Vargas también declararon su compromiso para quedarse en la fracción. “Es muy sólida, hegemónica y juntos hasta el final”, dijo Badilla, a lo que Brenes añadió que es una bancada muy unida, que si bien puede tener diferencias de criterio, se resuelven a lo interno.