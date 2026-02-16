Política

Álvaro Ramos sale al paso del intento chavista por captar votos entre diputados electos del PLN

Excandidato pide al gobierno dejar excusas y dice que la caza de 7 votos del PLN es cortina de humo, pues con 31 diputados ya pueden resolver la inseguridad si en verdad quisieran

Por Juan Fernando Lara Salas
Laura Fernández
Según Ramos, Rodrigo Chaves y Laura Fernández buscan desesperadamente 7 votos restantes del PLN para su reforma constitucional sin detallar para qué. "Don Rodrigo cree que ser patriota es obedecerle únicamente a él, pero ese es su problema". (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







Álvaro RamosRodrigo ChavesLaura FernándezPLNPartido Pueblo Soberano38 votos Asamblea LegislativaReforma Constitucional
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

