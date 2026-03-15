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Nancy Dobles mostró el lado más relajado de Ignacio Santos en su jubilación: vea aquí las fotos

El periodista renunció a su trabajo como director de ‘Telenoticias’ a mediados de febrero

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Por Jessica Rojas Ch.
Nancy Dobles e Ignacio Santos
Aunque Ignacio Santos no tiene redes sociales,, su pareja Nancy Dobles se encarga de mostrar sus momentos personales en su Instagram. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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