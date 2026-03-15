Nancy Dobles mostró el lado más relajado de Ignacio Santos en su jubilación: vea aquí las fotos

Aunque Ignacio Santos no tiene redes sociales,, su pareja Nancy Dobles se encarga de mostrar sus momentos personales en su Instagram.

A mediados de febrero, el periodista Ignacio Santos sacudió al país con la noticia de su retiro como director de Telenoticias, y de paso su jubilación como trabajador.

Tras casi 30 años frente al noticiero de Teletica, el comunicador dejó rápido su puesto e, incluso, pocos días después dio cierre al programa de radio Malas compañías y también se separó de la conducción del show ¿Quién quiere ser millonario?

Desde entonces, Santos se ha mantenido alejado del ojo público disfrutando de su retiro, pero su pareja Nancy Dobles se ha encargado de enseñarles a los ticos un poco de cómo han sido los primeros días de jubilación de Santos.

En la playa, acompañado de Nancy Dobles y con amigos, así disfruta Ignacio Santos de su jubilación. (Instagram)

Este fin de semana, la presentadora de Buen día publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que se ve al periodista disfrutar de unas vacaciones en la playa.

En la primera fotografía se ve a Dobles e Ignacio posar para una foto frente al mar en compañía de varios amigos. Nancy los etiquetó y usó el famoso hashtag #ignacionotieneredes para mencionarlo. En la imagen se ven alegres disfrutando del sol y la arena.

La segunda foto es mucho más personal y se ve al experimentado comunicador sentado en una silla sobre la arena y muy sonriente.

Las imágenes no necesitaron mayor explicación y mostraron el buen momento personal que vive Santos después de acogerse a su jubilación.