El emotivo adiós de Luis Ortiz a Ignacio Santos: voz entrecortada y un mensaje en ‘Telenoticias’

Al cierre de la edición estelar de 'Telenoticias' de este martes 17 de febrero, el periodista Luis Ortiz se despidió de Ignacio Santos.

Al cierre de la edición estelar de este martes 17 de Telenoticias, el presentador y periodista Luis Ortiz, quien estaba a cargo del informativo de Teletica, no pudo contener su emoción al despedirse de su jefe Ignacio Santos, quien temprano anunció que se retiró de su cargo como director.

Al final del noticiero, Ortiz leyó el comunicado de la empresa despidiéndose de Santos; sin embargo, al cierre del mensaje, el periodista aprovechó para dar unas palabras propias para decir adiós.

Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, dijo: “De parte de todos sus compañeros aquí en Telenoticias, don Ignacio, darle un eterno agradecimiento”.

Ignacio Santos estuvo al frente de Telenoticias durante 28 años. En su lugar, es el también experimentado comunicador Rodolfo González quien asume el puesto.