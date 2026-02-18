Viva

El emotivo adiós de Luis Ortiz a Ignacio Santos: voz entrecortada y un mensaje en ‘Telenoticias’

El periodista aprovechó el cierre del noticiero para agradecerle al director tras el anuncio de su salida

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
Luis Ortiz Ignacio Santos
Al cierre de la edición estelar de 'Telenoticias' de este martes 17 de febrero, el periodista Luis Ortiz se despidió de Ignacio Santos. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio SantosTeleticaTelenoticiasLuis Ortiz
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.