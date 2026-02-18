El periodista Rodolfo González es el nuevo director de Telenoticias, de Teletica. Él asumirá el cargo ante la salida de Ignacio Santos.

La noticia la confirmó el sitio teletica.com. “Este nombramiento es una decisión empresarial que reafirma el compromiso de Teletica con la continuidad de la excelencia editorial”, se lee en la información web.

González es bien conocido en Canal 7. Según la página web de la empresa, el periodista inició su trayectoria profesional en Teletica en 1998 y desde el 2008 asumió la conducción y dirección del programa 7 Días. Además, desde el 2019 lidera teletica.com, donde ha impulsado la integración de contenidos y la modernización digital, agregó la compañía.

“Su trayectoria demuestra experiencia técnica y un compromiso sostenido con la verdad, la ciudadanía y el bien común (...) Bajo su dirección, Telenoticias seguirá siendo un referente informativo capaz de enriquecer el debate público y contribuir al fortalecimiento de la vida democrática”, manifestó el medio en un comunicado de prensa.

González es periodista y también tiene formación académica en Derecho.

“Estamos seguros de que, con su compromiso, profesionalismo y sentido ético, Rodolfo González Mora desempeñará sus funciones con responsabilidad, integridad y rigor. Le deseamos éxito en esta etapa y le brindamos nuestro respaldo institucional”, concluyó la información de prensa.

Ignacio Santos estuvo al frente de 'Telenoticias'durante 28 años. (Archivo)

Teletica sondeó a un conocido abogado para la dirección de Telenoticias

La Nación supo que uno de los nombres que se manejó como un posible reemplazo de Ignacio Santos era el del abogado y también comunicador Rodolfo Brenes; sin embargo, la contratación no se concretó, aunque hubo un acercamiento por parte de Canal 7.

Brenes, abogado penalista y comunicador con más de 20 años de trayectoria, ha sido invitado al noticiero para explicar casos penales y temas de libertad de expresión, entre otros.

Además, se le conoce por ser uno de los abogados defensores del expresidente Carlos Alvarado en el caso UPAD y otras causas de alto perfil.

El periodista y abogado Rodolfo Brenes fue otro de los candidatos para asumir la dirección de 'Telenoticias'. (Archivo)

“En efecto, tuve un acercamiento de parte de Televisora de Costa Rica para asumir la dirección de Telenoticias, pero finalmente no llegamos, o sea, no se concretó”, explicó el abogado, quien tiene más de siete años de colaborar como asesor legal en materia de libertad de expresión con el canal.

“Me sentí muy honrado con este acercamiento. Es una gran responsabilidad y le deseo éxitos a la persona que sea finalmente definida”, agregó Brenes, apenas unas horas antes de conocer la designación de González en el puesto.

El comunicador explicó que la decisión de no concretar el nombramiento como director del noticiero fue una decisión de la empresa. “Es un puesto clave, estratégico, y les corresponde a ellos decidir quién debe ocuparlo”, finalizó.