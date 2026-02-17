Ignacio Santos se despidió de ‘Telenoticias’: Estos son los dos únicos nombres que mencionó al decir adiós

Ignacio Santos se despidió de la audiencia de Telenoticias este martes 17 de febrero tras presentar su última edición del noticiero. El periodista aprovechó sus palabras finales para agradecer a Lázaro Malvarez y René Picado, sus dos pilares fundamentales durante 32 años de carrera profesional en Teletica.

“Debo destacar entre ellos a Lázaro Malvarez Cárdenas, con quien he tenido el honor de trabajar y de aprender durante 32 años. También quiero resaltar el apoyo de René Picado Cozza a todos nosotros para realizar un periodismo profesional e independiente. Feliz tarde, un fuerte abrazo”, finalizó.

Malvarez se desempeña actualmente como jefe de información de Telenoticias y ha sido una de las voces más influyentes para Santos desde sus etapas de formación hasta su consolidación en la dirección del espacio informativo.

Por su parte, Picado Cozza, en su calidad de presidente de Televisora de Costa Rica, fue la persona con la que el periodista acordó los términos de su salida desde hace seis meses.