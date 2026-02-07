Nancy Dobles e Ignacio Santos robaron miradas en medio de rumores que rodean al periodista de Teletica: esto fue lo que pasó

Nancy Dobles e Ignacio Santos, director del noticiero de Teletica, son una de las parejas más conocidas de la farándula nacional.

Nancy Dobles e Ignacio Santos se mostraron muy unidos, en medio de todo el revuelo mediático que generó el anuncio de que el debate presidencial de Teletica, realizado el 29 de enero, fue el último en la carrera de Santos.

Más allá del sinfín de especulaciones que rodean al periodista, la famosa pareja se refugia en la calma y el ejercicio. La famosa pareja decidió iniciar este sábado 7 de febrero con una caminata por el Parque de La Sabana, en compañía de su perro.

Así lo mostró la presentadora de Buen día con varias publicaciones que se robaron las miradas en redes sociales.

“Caminando con este frío. Ya dimos dos vueltas a La Sabana, pero se sienten como cuatro con este frío. Está frijol, qué frijol”, dijo Dobles entre risas, mientras Santos, alegre, saludaba a la cámara.

Además, Nancy también posteó una fotografía en la que se le ve abrazando al director de Telenoticias en el set de Canal 7; ese que es su casa desde 1998 y al que, se rumora sin ninguna confirmación, podría decirle adiós más pronto que tarde.

La publicación, en tan solo un par de horas, está llena de comentarios afectuosos de personas que se alegran de ver a la pareja en esta faceta íntima. Entre las personas que comentaron están figuras públicas como Gabriela Jiménez y Marcela Negrini.

Nancy Dobles e Ignacio Santos compartieron muy unidos en el parque de La Sabana. (Instagram)

Deportivo y muy alegre, así se mostró Ignacio Santos. (Instagram)