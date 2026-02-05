Nancy Dobles regañó a compañero por peligrosa acción en vivo: esto fue lo que pasó en Teletica

Nancy Dobles pasó del susto a la molestia con uno de sus compañeros.

Nancy Dobles mostró una versión que sorprendió a más de uno durante esta mañana, en el programa Buen día. La presentadora se molestó con uno de sus compañeros por una acción que este quería realizar, la cual no representaba un buen ejemplo para los televidentes.

Todo ocurrió durante un segmento dedicado a explicar cómo repeler a los zancudos. Uno de los instrumentos utilizados en la demostración fue la raqueta que electrocuta a los insectos y Dobles e Ítalo Marenco fueron los encargados de presentar y llevar a cabo la entrevista.

Al inicio de la sección, Marenco recibió un breve choque eléctrico tras decidir, de forma voluntaria, tocar la raqueta. Entre las últimas recomendaciones, él advirtió: “No jugar con la raqueta”, mientras se reía.

Ante la acción, Nancy le expresó: —¡Ay, qué susto, Ítalo, sí!. Al fondo, se escuchó a algunos compañeros gritar: “¡Otra, otra!“, por lo que Marenco se emocionó y empezó a decir: ”Otra, sí, sí“, con la intención de recibir un nuevo choque eléctrico con el aparato.

Nancy lo detuvo de inmediato y sentenció: “No, señor; no, porque los niños de escuela lo van a hacer. Esto no se hace... da una descarga eléctrica, Ítalo lo comprobó y hasta se puso a llorar”.

Marenco siguió bromeando y aseguró que la descarga se “sintió rico”, pero luego afirmó que era mentira y pidió a la audiencia que, por favor, no lo hicieran.