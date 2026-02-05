Presentador de ‘Buen día’ hizo dura confesión a sus compañeros: ‘Me agarro de ustedes para sonreír’

El presentador Ítalo Marenco sorprendió a sus compañeros de Buen día, de Teletica, con unas palabras que les dedicó durante la mañana de este 5 de febrero. La conversación nació de una sección de saludos hacia sus televidentes.

Todo inició cuando Thais Alfaro agradeció a quienes les escriben porque se convierten en su familia, ya que es un ida y vuelta de risas, compartir experiencias, inspiraciones y mucho más; todos tuvieron un momento para expresar lo que las personas les mencionan.

En otro momento, Nancy Dobles tomó la palabra para recordar que febrero es el mes del amor y la amistad, por lo que es un buen momento para agradecer a quienes están cerca. Allí fue cuando Marenco se sinceró con sus colegas.

“Chiquillos, yo quiero agradecerles porque ustedes se convirtieron en mi familia. No saben cuántas gracias le doy a Dios porque desde que llegué —y hoy estoy cumpliendo un mes— en serio, ya yo llego y me agarro de ustedes porque hay días de días”, afirmó el comunicador.

También dijo que para él “es un mes complicado, lindo porque el martes cumplo 43 años y es una mezcolanza de sentimientos, porque yo no sé si ustedes sabían que mi papá murió el día de mi cumpleaños. Es un mes muy retador y yo a veces me agarro de Dios y mi familia, y me agarro de ustedes para sacar una sonrisa. Si uno no está bien por dentro, ¿cómo va a alegrar a los que nos ven?”, dijo con un nudo en la garganta.

Sus compañeros celebraron las palabras, quienes estaban cerca lo abrazaron y vivieron un momento muy especial. El padre del presentador, don Álvaro Marenco, murió el 9 de febrero de 2023, día en que Marenco hijo cumplió 40 años.