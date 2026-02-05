Viva

Presentador de ‘Buen día’ hizo dura confesión a sus compañeros: ‘Me agarro de ustedes para sonreír’

En medio de un emotivo momento, afirmó que febrero es un mes complicado para él y reveló las razones

Por Fiorella Montoya
Italo Marenco en Buen Día
Ítalo Marenco confesó que febrero es un mes difícil para él. (Rafael Pacheco Granados)







