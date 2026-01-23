Ítalo Marenco mostró lo que ‘nadie ha visto de Buen día’: de esto se trata

Ítalo Marenco se mostró muy emocionado con mostrar a sus seguidores este rincón de Teletica.

Ítalo Marenco, presentador del programa Buen día, reveló un secreto del set de televisión que pocos televidentes conocen. Por medio de sus redes sociales, el comunicador mostró un rincón especial de Teletica.

“Les voy a enseñar lo que nadie ha visto de Buen día y se los voy a enseñar yo; es donde duerme la reina que ahorita no está, pero la reina de este lugar es ella”, manifestó Marenco mientras enseñaba una pequeña cama con cobijas y la fotografía de la mascota más querida de la empresa.

El presentador mostró a su audiencia el espacio donde la felina descansa y duerme por las noches. La gata ha sido captada en varias ocasiones por otros integrantes de Canal 7, entre los que destacan los periodistas de Telenoticias Andrés González y María Jesús Rodríguez, quienes han presentado a la mascota en sus perfiles personales anteriormente.

Marenco prometió que pronto enseñaría a la gata que le ha robado el corazón a más de uno en Canal 7.