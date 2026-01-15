Ítalo Marenco revela conmovedor momento que vivió tras la muerte de su madre: ‘Sentí la necesidad de decirlo’

Ítalo Marenco, presentador de televisión, se mostró conmovido en el programa Buen día al recordar una señal.

El presentador Ítalo Marenco se mostró este jueves profundamente conmovido durante una de las secciones del programa Buen día.

En un espacio dedicado a las vivencias personales y cómo las afrontan las personas, el comunicador recordó una sentida anécdota personal ocurrida tras la muerte de su madre, la actriz Roxana Campos, e incluso reveló que todavía se le pone la “piel chinita” al rememorar aquel suceso.

“Es algo muy personal, pero sentí la necesidad de decirlo: cuando murió mi mamá entraron dos colibríes al balcón de la casa, revolotearon y luego se fueron”, confesó con sinceridad en el momento.

La invitada especial del set, al escuchar el relato, compartió que tras el fallecimiento de su propia progenitora también experimentó la aparición de un ave similar, lo que reforzó el misticismo del encuentro.

Marenco se preguntó con nostalgia qué significó aquel momento y por qué la naturaleza se manifestó de esa manera tan específica. Durante la transmisión en vivo, el sentimiento fue tal que su compañera, Jennifer Segura, debió consolarlo pasándole la mano por la espalda para darle apoyo mientras él señalaba el escalofrío que lo recorrió.

La madre del carismático presentador murió en el 2020, dejando una huella que Ítalo suele honrar públicamente.