La preocupante razón por la cual Nancy Dobles se ausentó de ‘Buen día’: ‘Cuídense’, dijo la presentadora

El público televidente del programa Buen día, de Teletica, extrañó este martes 3 de febrero la presencia de Nancy Dobles en el espacio matutino.

La presentadora se ausentó de la edición de la revista de canal 7 debido a un problema de salud, según confirmó ella misma en sus redes sociales.

Nancy Dobles es una de las presentadoras estrella del programa 'Buen día', de Teletica. (Archivo)

En primera instancia, Dobles publicó dos fotografías en las que se ve su famoso perro, Benny, en la cama, donde se asume que ella está. Las imágenes las acompañó por los textos: “En cama, con un virus terrible, pero bien acompañada”. Luego añadió: “Cuídense, anda un virus estomacal terrible”.

En un video posterior aprovechó para agradecerles a sus seguidores la preocupación, porque varios pensaron que quien estaba enfermo era el perro. “Gracias a todos por los mensajitos que me están mandando. Pero algunas personas piensan que el que tiene el virus es él, pero no, él está muy bien, por dicha; es la madre”, confesó Dobles.

La ausencia de Nancy en la pantalla de Teletica se da unos días después de que la presentadora tampoco fue parte de Buen día debido a que estuvo de viaje por Perú, donde llevó unos cursos de cocina.