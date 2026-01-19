Nancy Dobles anuncia que se ausentará de ‘Buen día’: esto fue lo que dijo

La presentadora Nancy Dobles es uno de los rostros del programa 'Buen día', de Teletica.

La presentadora Nancy Dobles hizo un anuncio muy importante la mañana de este lunes 19 de enero, durante la transmisión del programa Buen día, de Teletica.

Mientras sus compañeros contaban cuál era la buena noticia que habían recibido este día, ella comentó que esta semana se ausentará de la revista matutina de Canal 7 por un motivo muy especial para ella.

Narró que viajará a Perú para trabajar, pero también para hacer un curso de cocina, lo cual la tiene muy emocionada.

“Me encanta, la comida es maravillosa y voy a llevar un curso”, explicó.

Es conocida la pasión de Dobles por la cocina; ella constantemente comparte en sus redes sociales recetas propias y los platillos que realiza.