Nancy Dobles rompió el protocolo en ‘Buen día’ por esta importante razón (vea el video)

Por lo general, la presentadora Nancy Dobles se muestra muy relajada y ocurrente en su trabajo en 'Buen día'.

La presentadora Nancy Dobles rompió el protocolo y este miércoles 28 de enero se salió del libreto en la transmisión de Buen día, de Teletica. Lo hizo para enviar un mensaje importante a una persona muy especial en su vida.

Dobles, mientras ella y sus compañeros presentaban la edición de la revista matutina, aprovechó un momento para desearle feliz cumpleaños a su madre, doña Yadira Morales, quien celebra hoy sus 72 años.

“Hoy es un día muy especial porque hoy cumple años la madre”, dijo Dobles. Sus compañeros empezaron a gritar: “Big Mama, Big Mama”, como se le conoce de cariño a doña Yadira.

Después de los aplausos y la celebración, Nancy cantó ‘Cumpleaños feliz’ a su progenitora provocando un tierno momento en la pantalla de Canal 7.