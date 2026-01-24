Nancy Dobles viajó a Perú y se topó con inesperada situación por Lionel Messi: esto fue lo que pasó

Nancy Dobles se grabó desde las calles de Perú, donde la noche de este 23 de enero se dio la llegada de Lionel Messi.

Nancy Dobles, presentadora del programa Buen día, de Teletica, está de viaje en Perú y sin saberlo, su visita coincidió con la llegada de Lionel Messi al país sudamericano.

El futbolista argentino se enfrentará con su equipo, el Inter de Miami, al club peruano Alianza Lima. Fue por esta razón que, a las afueras de su hotel, Dobles se topó con un gran tumulto de personas que deseaban recibir a Messi.

“¿Será que vemos a Messi? Messi, ¿eres tú?”, dijo entre risas la conductora, en un video que grabó la noche de este viernes 23 de enero.

Aunque Nancy, en teoría, estaba en un espacio de desconexión laboral, fue inevitable que se le saliera la vena de entrevistadora. Entre la multitud, habló con un niño, fanático del jugador, quien lo aguardaba ilusionado junto a su madre.

Dobles, quien está de viaje con su hermana, esperó en el sitio durante un par de horas, pero no corrió con suerte. “Nos cansamos de esperar a Messi y nos vinimos para acá”, expresó a las puertas de un restaurante en Perú.

El pasado 19 de enero, Nancy Dobles reveló en Buen día que su viaje a Perú es por motivos laborales, pero también para hacer un curso de cocina, lo cual la tiene muy emocionada.

“Me encanta, la comida es maravillosa y voy a llevar un curso”, explicó.