Ignacio Santos se despidió así tras anunciar retiro: su último mensaje en un debate de Teletica

Ignacio Santos moderó el debate de Teletica en el que participaron Juan Carlos Hidalgo, del PUSC; Ariel Robles, del FA; Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Álvaro Ramos, del PLN; y José Aguilar, de Avanza.

Ignacio Santos, director del noticiero de Teletica, vivió la noche de este jueves 29 de enero su último debate como moderador, tras anunciar minutos antes de iniciar, su retiro de estos espacios.

Durante el evento, la participación del respetado periodista fue prácticamente imperceptible. Santos optó esta vez por el tono sobrio, las pocas apariciones en cámara y un diálogo mínimo.

La intervención más llamativa fue, curiosamente, su despedida. Aunque también breve, allí habló en nombre de la televisora y, sin decirlo directamente, marcó su adiós de estos espacios.

“Realmente, ha sido una inmensa satisfacción haber transmitido este debate donde cinco personas, con diferentes puntos de vista y propuestas, han debatido, intercambiado opiniones y contrastado visiones de nuestro país, con respeto, civismo y corrección”, comentó.

Ignacio Santos dio su último mensaje en un debate de Teletica

Seguido de este resumen, agradeció a los aspirantes presentes, asegurando que dieron un ejemplo con su participación. Para el final, se dirigió a la audiencia, invitándolos a ejercer el sufragio este domingo 1.° de febrero.

“A todos ustedes allá en su casa, mediten mucho su voto y salgan a votar el próximo domingo. Un fuerte abrazo”, concluyó.

El último debate de Ignacio Santos

Ignacio Santos reveló con una sonrisa que este fue su último debate. (Captura de video)

Walter Obando, reportero de De boca en boca, consultó a Santos sobre el ambiente que se vivía a las afueras del canal, minutos antes del debate de Teletica. Posteriormente, le preguntó si sentía nervios y fue ahí cuando Ignacio se confesó.

“Tal vez la mayor ansiedad que tengo es que este será mi último debate”, comentó con una sonrisa.

Aunque todo pareciera indicar que el director de Telenoticias, de 63 años de edad, adelantó que se retira, no dio más detalles. Por esta razón, de momento se desconoce cuándo ocurrirá su retiro o si, simplemente, no volverá a moderar un debate.

Cabe destacar que para el próximo proceso de elecciones presidenciales Santos cumpliría 67 años, es decir, superaría la edad de jubilación por dos años.