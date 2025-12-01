Exjueza de Teletica predijo el resultado de ‘Mira quién baila’ y achacó al jurado: esto fue lo que dijo

Mira quién baila avanzó por dos meses entre polémicas y lesiones que desembocaron en la coronación de Mariana Uriarte como la vencedora de la segunda temporada del programa de Teletica. Su carisma cautivó al público, pero incluso si el certamen no dependiera del voto popular, una exjueza de Canal 7 ya había anticipado que la otrora presentadora de A todo dar alcanzaría el título.

Se trata de Flor Urbina, recordada como la jueza de hierro en distintos formatos de Canal 7, quien afirmó a La Nación que Uriarte obtuvo el mejor desempeño de la temporada días antes de que la final saliera al aire.

Fiel a su estilo frontal, Urbina sostuvo que tanto Ítalo Marenco como Mariana Uriarte podían ser los campeones incuestionables, pues cada uno mostró un nivel sobresaliente durante la competencia.

“Mariana ha sido la más constante, la más versátil. Ítalo, por su parte, empezó de cero, y ha logrado un gran nivel no solamente de baile, sino que también a nivel de comerse el escenario”, explicó.

Finalmente, Mariana ocupó el primer lugar de la competencia e Ítalo se quedó con el segundo puesto, con una diferencia muy estrecha en la votación.

Mariana Uriarte estalló en llanto al escuchar su nombre como la ganadora de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Urbina también acertó al adelantar que Jeff On terminaría en la tercera posición. Aunque elogió su apariencia de bailarín profesional, consideró que no había demostrado esa “milla extra de pasión”.

Asimismo, ubicó a Éricka Morera en el último peldaño entre los finalistas. A pesar de destacar la tenacidad de la participante a lo largo del certamen, afirmó que mostró más altibajos que sus rivales.

La exjueza manifestó, además, su inconformidad con el desempeño del jurado actual, debido a desacuerdos con varias nominaciones. Por ejemplo, aseguró que la gran pérdida para la final fue la de Neto Rangel, a quien calificó como uno de los más destacados de la competición.

“Le quitaron al público la posibilidad de escoger a sus favoritos, lanzando a personas que eran de mayor nivel de baile a competir entre sí mismos. Esto, obviamente, hace que la competencia como tal pierda a las mejores parejas. Esto no es responsabilidad del público, es responsabilidad del jurado”, aseveró Urbina.

“El jurado tiene que valorar la parte del rendimiento técnico en la escena y el jurado mismo sabe muy bien quiénes rendían más en la escena. Yo misma, cuando era jueza, en ocasiones sabía que tal vez algunos colegas estaban teniendo otros criterios que no eran meramente los técnicos”, añadió.

Respecto al voto del público, Urbina indicó que muchas personas no valoran la técnica, sino la afinidad o antipatía hacia los concursantes. “Mucha gente vota más por odio. Y así elegimos desde quien gana un concurso de baile hasta una presidencia de la República. Eso es supertriste y preocupante, porque a veces elegimos un presidente porque odiamos a los otros y esto que pareciera tan inocente, se refleja desde una concurso como este”, apuntó.

La exjurado de Teletica sigue de cerca los formatos de la televisora y los comenta en su canal de YouTube, en un espacio llamado Dancing sin filtros.