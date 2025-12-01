Viva

Exjueza de Teletica predijo el resultado de ‘Mira quién baila’ y achacó al jurado: esto fue lo que dijo

Días antes de que se transmitiera la gala final del concurso de baile, la experta explicó a ‘La Nación’ por qué Mariana Uriarte e Ítalo Marenco se llevarían los primeros lugares

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Sofía Sánchez Ramírez
30/11/2025. Final de Mira quien baila. Estudio Marco Picado, San José. Fotografía: Lilly Arce
Jeff On, Ericka Morera, Mariana Uriarte e Italo Marenco disputaron la final de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaFlor Urbina
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.