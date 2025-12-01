Michael Rubí revela los extenuantes sacrificios que hizo para ganar ‘Mira quién baila’: ‘Creí que no iba a poder más’

Michael Rubí y Mariana Uriarte son los ganadores de la segunda temporada de 'Mira quién baila' de Teletica. El coreógrafo afirmó a 'La Nación' que debió hacer varios sacrificios para alcanzar el primer lugar.

Mariana Uriarte y Michael Rubí obtuvieron el primer lugar de la segunda temporada de Mira quién baila, programa de Teletica. Este triunfo estuvo marcado por numerosos sacrificios, que Rubí compartió con La Nación.

De acuerdo con el coreógrafo, la temporada resultó extenuante. Además de su compromiso con Teletica, debía viajar semanalmente a México para atender sus obligaciones como bailarín de la cantante Gloria Trevi.

“Muchas veces solamente creí que no iba a poder más y sí pude y aquí estamos. Levantando este primer lugar. Una vez más esto me recuerda todas las veces que me dijeron que no podía y aquí estoy”, dijo Rubí.

En ese momento, Rubí rememoró su infancia y afirmó que este logro también se lo dedica “aquel chiquito pequeñito que bailaba en el cuarto y que nadie entendía por qué le gustaba bailar”.

Con lágrimas de emoción, el coreógrafo señaló que, además de crear las rutinas para Uriarte, también fue responsable de los opennings, las rutinas que iniciaban cada programa.

“Todas las semanas, después del cansancio de un domingo, de no haber dormido nada, de no haber comido nada, levantarse todos los lunes a buscar qué hacía para que Mari se viera increíble. Eso es parte de los esfuerzos que no se ven, pero aquí está”, expresó Rubí mostrando su reconocimiento.

La perseverancia, el trabajo arduo y la dedicación de Rubí destacan como los pilares fundamentales detrás de su éxito en esta competencia.

En setiembre del 2022, Rubí también alcanzó el primer lugar junto a la actriz Lorna Cepeda en la sétima temporada de Dancing with the Stars, cuando Teletica todavía emitía ese formato.