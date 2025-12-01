Viva

Michael Rubí revela los extenuantes sacrificios que hizo para ganar ‘Mira quién baila’: ‘Creí que no iba a poder más’

El coreógrafo aseguró a ‘La Nación’ que esta temporada del programa de Teletica implicó esfuerzos ‘que no se ven’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez y Fiorella Montoya
Michael Rubí
Michael Rubí y Mariana Uriarte son los ganadores de la segunda temporada de 'Mira quién baila' de Teletica. El coreógrafo afirmó a 'La Nación' que debió hacer varios sacrificios para alcanzar el primer lugar. (Teletica y LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Michael RubíMariana UriarteMira quién bailaMQBTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.